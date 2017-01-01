ТОП-5 подарков, которые полюбит каждый автомобилист

Приближаются праздники и вопрос подарков становится все более острым.

Приближаются праздники и вопрос подарков становится все более острым. Какие подарки точно порадуют автомобилистов? Авто24 сделало подборку ТОП-5 подарков для владельцев авто.

1. Видеорегистратор (550-4000 гривен)

1. Видеорегистратор (550-4000 гривен) auto.24tv.ua

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В наших условиях - обязательный атрибут для любого автомобилиста. И не только для фиксации противоправных действий, но и для их предотвращения - один вид регистратора отпугивает много мошенников.

2. Мультитул (250-1300 гривен)

2. Мультитул (250-1300 гривен) auto.24tv.ua

Как ни странно, у многих автомобилистов в авто часто нет даже самых элементарных инструментов. Особенно это касается новичков. Выбор разных наборов в продаже очень большой.

3. Набор в багажник (200-1000 гривен)

3. Набор в багажник (200-1000 гривен) auto.24tv.ua

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Даже пустая сумка будет очень кстати - у многих автомобилистов принадлежности зачастую разбросаны по всему багажнику. А если она еще и будет наполнена полезными вещами - то тем более станет отличным подарком. Даже если что-то из содержимого сумки у водителя уже будет - не беда, так как принадлежности часто выходят из строя.

4. Борткомпьютер (500-4000 гривен)

4. Борткомпьютер (500-4000 гривен) auto.24tv.ua

Очень полезная вещь, которая придется по душе многим водителям. Борткомпьютер может существенно проапгрейдить автомобиль. В продаже есть множество различных моделей, с разным функционалом. Кроме универсальных борткомпьютеров, которые подойдут под любое авто, существуют еще и модели, созданные под конкретные автомобили, поэтому при покупке лучше проконсультироваться со специалистом.

5. Чашка-термос (150-1000 гривен)

5. Чашка-термос (150-1000 гривен) auto.24tv.ua

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Очень практичный подарок - чашка-термос не только сохраняет напиток горячим, но еще и сохраняет от ожогов пальцы. Кроме этого - содержимое не прольется, если кружка перевернется. Правда, самые дешевые кружки очень плохо сохраняют тепло, поэтому лучше брать модели подороже.

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