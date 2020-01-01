Полезный подарок в машину девушке на 8 марта: что выбрать

Выбор подарка на 8 марта - это настоящий челлендж.

В наше время на дороге все больше и больше девушек за рулем. Некоторые автоледи в машине чувствуют себя намного лучше и увереннее, чем многие водители-мужчины.

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Если девушка не представляет свою жизнь без автомобиля, то у вас есть уникальный шанс сделать полезный и памятный подарок на 8 марта. Правда при выборе подарка, нужно прежде всего отталкиваться от вкусов и предпочтений конкретного человека.

Подбор подарка для женщины-автолюбителя задача не из простых, так как тут нужно учитывать множество факторов. При этом сами подарки могут быть как юморными, так и практичными.

Подарки для автоледи на 8 марта

Скриншот/YouTube

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В интернете существует великое множество разнообразных чехлов на сидения, которые позволяют сделать салон авто как более практичным, так и более красивым. К примеру, есть “мохнатые“ чехлы, которые придутся по вкусу девушкам с чувством юмора или же есть чехлы под кожу, которые могут придать автомобилю неповторимый шарм.

Еще одним способом изменить интерьер салона автомобиля является оплетка на руль. Кожаная оплетка нужного размера и цвета не только улучшит тактильные ощущения, но и станет хорошим дополнением дизайна салона.

Скриншот/YouTube

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Мягкая подушка на спинку кресла или под голову также может стать прекрасным дополнением салона автомобиля для автоледи. Также некоторые дамы любят ездить в салоне с игрушками, в таком случае рекомендуем подарить какую-нибудь прикольную мягкую игрушку на присосках.

Органайзер в автомобиль станет настоящей находкой для девушек. Так, автомобиль становится для женщины вторым домом и поэтому в нем появляется 1000 и 1 мелочь на все случаи жизни. Как правило, они все разбросаны по салону из-за нехватки стандартных отсеков для вещей.

Скриншот/YouTube

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Многие девушки автолюбители имеют домашних животных, которые время от времени ездят с ними в автомобилях. В таком случае можно подарить девушке специальный чехол-органайзер для перевозки питомцев.

Если девушка-автомобилист является любителем чистоты, то такой подарок, как автопылесос ее очень обрадует. Особенно сейчас в начале весны, когда грязи и воды на улицах уже стало меньше, но то и дело кто-то оставляет свой след на коврике в ее машине. Если выбираете автопылесос, то лучше брать мощные модели с возможностью влажной уборки и на аккумуляторах.

Скриншот/YouTube

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Раз мы уже заговорили о практичных подарках, то нельзя не вспомнить об аксессуарах, которые могут потребоваться любому водителю при более-менее дальних поездках. Для лета неплохим и практичным подарком будет сумка-холодильник или термокружка, которые помогут сохранить желаемую температуру любимых продуктов или напитков.

Если же девушка много времени проводит за рулем и при этом не терпит кофе из термоса, то ей можно подарить ручную мини-кофемашину. Благодаря этому небольшому девайсу, который с легкостью помещается в бардачок, кофеманы всегда смогут насладиться свежим кофе в автомобиле.

Скриншот/YouTube

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Девушки за рулем крайне аккуратны, но из-за стереотипов доказать свою невиновность в спорных ситуациях бывает непросто. В данном случае на помощь автоледи может прийти такая вещь, как видеорегистратор. Сегодня такой девайс можно купить достаточно хорошего качества и за небольшие деньги.

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