Переключиться на мобильную версию

Дубинский уже полгода не может продать "мамин" Mercedes: что известно

Комментариев: 1
Ценник на знаменитый зеленый "Гелик" явно завышен.
Автомобиль нардепа теперь стал черного цвета
Автомобиль нардепа теперь стал черного цвета
Instagram

Одиозный нардеп Александр Дубинский распродает свой автопарк, но покупатели не торопятся выкладывать крупные суммы за его авто. Так, экс-член партии Слуга Народа вот уже несколько месяцев пытается продать свой “зеленый“ Mercedes, но из-за завышенного ценника, покупателей не очень много.

Читай также: Не моя машина: Арахамия прокомментировал свое нарушение на Land Cruiser

Машина нардепа сейчас продается на сайте AutoRIA, где за автомобиль 2009 года выпуска с пробегом 108 000 км Дубинский хочет получить 50 тысяч долларов.

С одной стороны, автомобиль относительно редкий и имеет хорошую комплектацию (Mercedes-Benz G 55 AMG), но с другой стороны даже такие авто стоят порядка 40-43 тыс. долларов.

Скриншот

Отметим, что ранее цена автомобиля была и вовсе в районе 55 тысяч долларов, но переплачивать больше 10 тыс. долларов за “медийность“ и раскрученность Гелика в СМИ, новые владельцы явно не хотят.

Читай также: “Мама больше не любит скорость“: Дубинский распродает свой автопарк

Отметим, что недавно Гелик поменял свой цвет и снова стал черным. 14 марта в Instagram Дубинского появилось фото автомобиля без пленки с подписью: “Зеленый был ошибкой“.

Возможно речь шла о работе с партией “Слуга народа“, а возможно нардеп просто понял, что Gelandewagen зеленого цвета он никогда не сможет продать.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: Александр Дубинский, Гелик, продажа автомобиля, G-Class, цена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
lusyika    16.03.2021, 13:48
Оценка:  +3
lusyika
мама рєзко разлюбіла скорость???!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь