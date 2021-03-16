Дубинский уже полгода не может продать "мамин" Mercedes: что известно

Ценник на знаменитый зеленый "Гелик" явно завышен.

Одиозный нардеп Александр Дубинский распродает свой автопарк, но покупатели не торопятся выкладывать крупные суммы за его авто. Так, экс-член партии Слуга Народа вот уже несколько месяцев пытается продать свой “зеленый“ Mercedes, но из-за завышенного ценника, покупателей не очень много.

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Машина нардепа сейчас продается на сайте AutoRIA, где за автомобиль 2009 года выпуска с пробегом 108 000 км Дубинский хочет получить 50 тысяч долларов.

С одной стороны, автомобиль относительно редкий и имеет хорошую комплектацию (Mercedes-Benz G 55 AMG), но с другой стороны даже такие авто стоят порядка 40-43 тыс. долларов.

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Отметим, что ранее цена автомобиля была и вовсе в районе 55 тысяч долларов, но переплачивать больше 10 тыс. долларов за “медийность“ и раскрученность Гелика в СМИ, новые владельцы явно не хотят.

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Отметим, что недавно Гелик поменял свой цвет и снова стал черным. 14 марта в Instagram Дубинского появилось фото автомобиля без пленки с подписью: “Зеленый был ошибкой“.

Возможно речь шла о работе с партией “Слуга народа“, а возможно нардеп просто понял, что Gelandewagen зеленого цвета он никогда не сможет продать.

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