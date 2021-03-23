Главный энергетик страны купил новенький Lexus за 1,5 млн: подробности
Украинские чиновники продолжают “радовать“ людей своими покупками. Так, недавно глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк купил себе новенький Lexus ES 250.
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Стоимость автомобиля согласно декларации главы НКРЭКУ, которую тот опубликовал на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, составляет 1 364 192 грн.
Так, автомобиль 2020 года выпуска покупался в два этапа. Сначала чиновник внес аванс в размере 30% от стоимости авто, после чего выплатил остальную часть суммы. Всю сумму за автомобиль Тарасюк оплатил в период с 5 по 9 февраля.
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Если верить последней декларации главы НКРЭКУ, то в его владении есть автомобиль Lexus LS 460 L за 1,14 млн грн, а в собственности его жены Виктории Крижановской находится автомобиль Porsche Macan за 1,24 млн грн.
Известно, что в конце прошлого года в НКРЭКУ решили выписать себе квартальную премию, которая составляла 50% от размера их окладов.
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