Переключиться на мобильную версию

Главный энергетик страны купил новенький Lexus за 1,5 млн: подробности

Комментариев: 3
Ранее Валерий Тарасюк и его коллеги выписали самим себе приличные премии.
Деньги за автомобиль чиновник выплачивал в два этапа
Деньги за автомобиль чиновник выплачивал в два этапа
Wikipedia

Украинские чиновники продолжают “радовать“ людей своими покупками. Так, недавно глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк купил себе новенький Lexus ES 250.

Читай также: На чем ездит самый богатый украинец: кортеж Ахметова попал на видео

Стоимость автомобиля согласно декларации главы НКРЭКУ, которую тот опубликовал на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, составляет 1 364 192 грн.

Так, автомобиль 2020 года выпуска покупался в два этапа. Сначала чиновник внес аванс в размере 30% от стоимости авто, после чего выплатил остальную часть суммы. Всю сумму за автомобиль Тарасюк оплатил в период с 5 по 9 февраля.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк
zoda.gov.ua

Читай также: Mercedes против Porsche: на чем ездят звезды украинского шоу-бизнеса

Если верить последней декларации главы НКРЭКУ, то в его владении есть автомобиль Lexus LS 460 L за 1,14 млн грн, а в собственности его жены Виктории Крижановской находится автомобиль Porsche Macan за 1,24 млн грн.

Известно, что в конце прошлого года в НКРЭКУ решили выписать себе квартальную премию, которая составляла 50% от размера их окладов.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: чиновник, НКРЭКУ, новое авто, Lexus, инцидент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
птицелов    23.03.2021, 13:39
Оценка:  +4
птицелов
так у них зарплати у спеціаліста 30 000 а в начальника відділу 60 000 а сектору 120 000 150 000 це без премій!
гость  (аноним)  23.03.2021, 13:37
Оценка:  0
гость
Кросавчеги - не украли, а тупо премии себе выписали и купили машинко...
Vixerunt    23.03.2021, 14:10
Оценка:  +1
Vixerunt
ну хоть налоги при этом заплатили и на том спасибо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь