Есть ли вероятность, что президент ветирует законы о "евробляхах"

Решение президента зависит скорее всего от давления депутатов, чьи интересы заденет принятие нового закона.

Владельцы “евроблях“ остались крайне недовольны принятыми недавно изменениями в правила растаможки заграничных автомобилей. По мнению автомобилистов, депутаты так и не прислушались к предложениям активистов.

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Поэтому почти сразу после голосования прозвучали призывы к президенту Украины Петру Порошенко ветировать законы. В противном случае владельцы нерастаможенных авто пообещали провести массовые акции протеста.

Есть ли шансы, что принятые законы все-таки отменят - об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, сообщает Авто 24.

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По мнению Назаренко, у некоторых политиков на ввозе “евроблях“ построен невероятно прибыльный бизнес. Принятие новых законов будет означать конец “евробляхам“, а вместе с ним и всему заработку. А значит, депутаты будут делать все, чтобы отложить их принятие. Эксперт обращает внимание на то, что некоторые нардепы уже пытаются заблокировать закон в Верховной Раде.

Выгодные условия растаможки для этих депутатов тоже не выгодны - им нужно, чтобы “евробляхи“ продолжали ввозиться нелегально. Поэтому, ветирование новых законов президентом сыграет скорее на руку недобросовестным депутатам, так как после отмены законов наступит длительный период новых переговоров о правилах растаможки.

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Поэтому решение президента зависит скорее всего от давления депутатов, чьи интересы заденет принятие нового закона.

“Деньги там огромнейшие и ставки велики! Если “пробьют“ вето, то бизнес бляхобизнесменов продолжится, а если Закон вступит в силу, все кинутся на растаможку, а к бляхобизнесменам никто не придет и их бизнесу придет конец“, подытожил Назаренко.

Ранее сообщалось, что новые правила растаможки: эксперт назвал главные недостатки.