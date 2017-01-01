Речь о должностных лицах из Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской таможни.

Руководителей таможен поймали на аферах с растаможкой на 44 млн грн

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Руководителей таможен поймали на аферах с растаможкой на 44 млн грн

СБУ имеет подозрения о злоупотреблениях руководителей нескольких таможен в связи с растаможкой авто. Об этом сообщает Авто24.

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“Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин“, - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Речь о должностных лицах из Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской таможни. По данным следователей, злоумышленники успели оформить незаконный ввоз около 1000 автомобилей.

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“В нарушение требований Налогового кодекса Украины, частное предприятие, выявленное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств“, - добавили в пресс-службе.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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