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Уже совсем не смешно: "Ноздри" нового BMW шокировали своими размерами

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Недавно в Сеть попали фото BMW M3 2020 года, снятые на заводе.
“Ноздри“ автомобиля просто огромные - больше даже, чем у BMW X7
“Ноздри“ автомобиля просто огромные - больше даже, чем у BMW X7
autocentre.ua

О критике дизайна новых BMW сообщается уже не раз. Автопроизводитель принял неоднозначное решение увеличивать радиаторную решетку своих автомобилей, тем самым показывая прогресс компании.

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И темпы роста решетки просто пугают. Недавно в Сеть попали фото BMW M3 2020 года, снятые на заводе.

“Ноздри“ автомобиля просто огромные - больше даже, чем у BMW X7. По крайней мере, новый BMW M3 G80 будет быстрым. Автомобиль оснастят 3,0-литровой битурбошестеркой мощностью 480 л. с. в стандартной версии и 510 л. с. - в варианте Competition.

По крайней мере, новый BMW M3 G80 будет быстрым
По крайней мере, новый BMW M3 G80 будет быстрым
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что фото долгожданного Volkswagen Golf 8 слили в Сеть за 10 часов до презентации.

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Теги: BMW M3 2020, новинки, смешно
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