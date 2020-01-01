Летом в Китае появится бюджетный конкурент Volkswagen Jetta и Kia Cerato: Фото

Стоимость компактного седана Baojun RC-5 составит около 9 800 $.

Появились первые снимки компактного седана марки Baojun, сообщает fineauto.info.

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Автомобильный рынок начали готовить к дебюту нового китайского седана Baojun RC-5. Это уже второй седан этой марки. И он заставил о себе говорить.

Baojun - темная лошадка на автомобильном рынке Китая. Эта марка принадлежит совместному предприятию General Motors и SAIC.

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Авто, которые она выпускает, являются бюджетной альтернативой существующим маркам GM Chevrolet и Buick.

Поэтому ничего удивительного, что стоимость нового компактного седана Baojun RC-5 составит около 9 800 долларов.

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Считается, что на автомобильном рынке RC-5 станет серьезным конкурентом Volkswagen Jetta и Kia Cerato.

Дизайн автомобиля выполнен в стиле “межзвездной геометрии“. Новинка получила современную модульную R-платформу. Уже базовый вариант будет оснащен несколькими подушками безопасности, задним парктроником и антипробуксовочной системой.

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При этом у более дорогой версии появится климат-контроль, виртуальная приборная панель с большим сенсорным экраном, мультимедиа, система кругового обзора, кожаная отделка, стеклянная крыша с люком и т. д.

Двигатель будет в двух вариантах: мощностью 99 л.с. и 147 л.с. ( с турбонаддувом). На каждые 100 км пробега Baojun RC-5 будет расходовать 6,2 л горючего. В Китае новинка появится этим летом.

Базовый вариант оснащается несколькими подушками безопасности, задним парктроником и антипробуксовочной системой pcauto.com.cn

Ранее сообщалось, что Тесла повышает ставки: батареи могут стать дешевле, чем у конкурентов.