Летом в Китае появится бюджетный конкурент Volkswagen Jetta и Kia Cerato: Фото
Появились первые снимки компактного седана марки Baojun, сообщает fineauto.info.
Читай также: На белорусско-китайском автопредприятии тестируют электрокар Geely Geometry A
Автомобильный рынок начали готовить к дебюту нового китайского седана Baojun RC-5. Это уже второй седан этой марки. И он заставил о себе говорить.
Baojun - темная лошадка на автомобильном рынке Китая. Эта марка принадлежит совместному предприятию General Motors и SAIC.
Читай также: От фиксации камерой до выписки штрафа: МВД о системе видеорегистрации на дорогах
Авто, которые она выпускает, являются бюджетной альтернативой существующим маркам GM Chevrolet и Buick.
Поэтому ничего удивительного, что стоимость нового компактного седана Baojun RC-5 составит около 9 800 долларов.
Читай также: Китайские автовладельцы местной Model 3 Tesla не досчитались в ней важной детали
Считается, что на автомобильном рынке RC-5 станет серьезным конкурентом Volkswagen Jetta и Kia Cerato.
Дизайн автомобиля выполнен в стиле “межзвездной геометрии“. Новинка получила современную модульную R-платформу. Уже базовый вариант будет оснащен несколькими подушками безопасности, задним парктроником и антипробуксовочной системой.
Читай также: 10 000 $ за электрокар: Dacia представила концепт бюджетного заряжаемого автомобиля
При этом у более дорогой версии появится климат-контроль, виртуальная приборная панель с большим сенсорным экраном, мультимедиа, система кругового обзора, кожаная отделка, стеклянная крыша с люком и т. д.
Двигатель будет в двух вариантах: мощностью 99 л.с. и 147 л.с. ( с турбонаддувом). На каждые 100 км пробега Baojun RC-5 будет расходовать 6,2 л горючего. В Китае новинка появится этим летом.
Ранее сообщалось, что Тесла повышает ставки: батареи могут стать дешевле, чем у конкурентов.
Полная версия правил