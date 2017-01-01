Украинские мастера создали удивительный авторский внедорожник
Главная особенность авто - очень внушительные внедорожные качества.
Украинцы собрали очень интересный вездеход. Об этом сообщают ДжеДАИ.
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Название необычного автомобиля - "Джип Шамер". Внедорожник создали на базе небольшого грузовика Mercedes, с колесами от трактора.
Главная особенность "Джипа Шамера" - очень внушительные внедорожные качества. Машина буквально, как танк - "грязи не боится", а кроме этого легко поддается ремонту.
Расход на 100 км - 13 литров дизеля. Максималка - 90 км в час. У авто 6 скоростей, две из которых пониженные.
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