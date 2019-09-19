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В Киеве выставили на продажу крутой Ferrari по цене Volkswagen Golf

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Конечно, это реплика, хоть и достаточно неплохая.
В Киеве выставили на продажу крутой Ferrari по цене Volkswagen Golf
© auto.ria.com
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В Киеве выставили на продажу крутой Ferrari по цене Volkswagen Golf
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В Сети выставили на продажу интересный спорткар Ferrari F355 GTS. Автомобиль продают за 22 тыс. долларов в Киеве на одном из интернет-аукционов.

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Почему знаменитое авто стоит по цене нового Volkswagen Golf. Потому что это, конечно, реплика. Создана она на базе среднемоторной Toyota MR2 1992 года.

Но, нужно признать, что реплика очень неплохая. Есть даже съемные панели крыши, как у версии GTS. А вот салон остался обычным, тойотовским.

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Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором, дополненным выхлопом Magnaflow - так, чтобы еще и звучать, как Феррари. Также установлены амортизаторы Bilstein и диски Apexi.

Ранее сообщалось, что Tesla Model 3 превратили в крутой заниженный спорткар.

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Теги: Ferrari F355, Toyota MR2, спорткар
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
zadneprohodchik    19.09.2019, 17:45
Оценка:  0
zadneprohodchik
автор в сосну вьебался походу
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