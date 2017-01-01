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В Сети показали крутой самодельный внедорожник с двигателем от БМП

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КПП и раздатка позаимствованы у ЗИЛ-131 , а редукторы и полуоси - у БТР-60.
В Сети показали крутой самодельный внедорожник с двигателем от БМП
© RC-Forum
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В Сети показали крутой самодельный внедорожник с двигателем от БМП
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В Сети показали уникальный внедорожник Uran, который построили в единственном экземпляре в течении 15 лет. Об этом сообщает RC-Forum.

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Автомобиль создал дизайнер Геннадий Хаинов из Санкт-Петербурга, который ушел из жизни в сентябре.

Аналог Хаммера оснастили огромным 16-литровым дизелем УТД-20 на 300 л. с., который сняли с БМП. Максимальный крутящий момент у него достигает 980 Н∙м.

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КПП и раздатка позаимствованы у ЗИЛ-131 , а редукторы и полуоси - у БТР-60. Кузов выполнили из стеклопластика, а салон отделали кожей.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.

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Теги: мощные авто, внедорожник, БМП
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