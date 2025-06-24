Глобальные продажи BYD Atto 3 превысили 1 миллион автомобилей: что известно

Электромобиль BYD Atto 3 продолжает набирать популярность на международном рынке, преодолев отметку в 1 миллион реализованных автомобилей.

Электромобиль BYD Atto 3 продолжает набирать популярность на международном рынке, преодолев отметку в 1 миллион реализованных автомобилей. Этот электрический кроссовер от китайского производителя стал одним из лидеров в своей категории и предлагается покупателям более чем в 100 странах мира.

Об этом сообщает Укравтопром.

Первые продажи модели, известной в Китае как Yuan Plus, стартовали в феврале 2022 года. С тех пор BYD Atto 3 завоевал доверие водителей благодаря сочетанию современного дизайна, технологических решений и конкурентной стоимости.

По данным компании BYD, Atto 3 является третьей моделью серии Dynasty, которая достигла отметки в один миллион продаж. Ранее такой результат показали кроссовер BYD Song (Seal-U) и седан Qin, которые также пользуются большим спросом.

Украинский рынок пока что небольшой по сравнению с глобальным: по статистике, в Украине продано около 460 автомобилей под брендом Yuan Plus.

Цены на BYD Atto 3 существенно различаются в зависимости от страны. В Китае стоимость модели колеблется в пределах 16–20 тысяч долларов США. В то же время на европейских рынках, в частности в Германии и Великобритании, автомобиль стоит в разы дороже — примерно от 39 тысяч евро и 37 тысяч фунтов соответственно.

В целом BYD Atto 3 демонстрирует стабильный спрос и занимает достойное место среди электрических кроссоверов на мировом рынке, подтверждая статус одного из самых успешных продуктов китайского автопрома.

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