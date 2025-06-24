Какие Subaru Outback не стоит покупать: список проблемных годов

Потенциальным покупателям Subaru Outback следует тщательно проверять состояние двигателя, трансмиссии и систем охлаждения, особенно если автомобиль выпущен в период 1996–2014 годов.

С момента выхода первого поколения Subaru Outback в 1995 году производитель постепенно устранял технические недостатки этой модели. Однако некоторые годы выпуска имеют характерные проблемы, о которых должен знать каждый, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом.

Об этом написал Car Buzz.

Прокладки головки блока цилиндров — главная боль владельцев Outback 1996–1999 годов. Тогда использовались стальные прокладки с графитовым покрытием, которые часто выходили из строя из-за внутренних протечек. В следующем десятилетии (2000–2009) эта неисправность несколько изменилась — появились внешние утечки охлаждающей жидкости, что приводило к попаданию антифриза в моторное масло и повреждениям двигателя. Значительное улучшение ситуации наблюдается с выходом 2,5-литрового двигателя EL25.

Ещё одна серьёзная проблема — вариатор (CVT) на автомобилях четвёртого поколения (2010–2014). Водители жалуются на пробуксовки, вибрации и даже полные поломки коробки передач. Стоимость ремонта или замены такого агрегата может достигать от 4800 до 8500 долларов.

Повышенный расход моторного масла беспокоит владельцев машин с 2,5-литровыми моторами 2013 года и 3,6-литровыми двигателями моделей 2010–2012 годов. Эта проблема стала предметом коллективного иска против Subaru, поскольку компания якобы знала о дефекте, но не предупредила клиентов. В основе неисправности — конструкция поршневых колец.

Датчик кислорода (O2), отвечающий за правильное соотношение топлива и воздуха, оказался слабым звеном для Outback 2000–2015 годов. Его повреждение вызывает такие симптомы, как неравномерный холостой ход, замедленное ускорение, перегрев двигателя, запах бензина и трудности с запуском.

Вибрации при ускорении фиксировались в автомобилях с 2000 по 2017 год и часто объяснялись люфтом в трансмиссии, гидротрансформаторе или изношенным подшипником карданного вала.

Больше всего проблем собрано в модели 2013 года — она объединяет все основные недостатки: повышенный расход масла, неисправность вариатора CVT и дефекты прокладок головки блока. Поэтому даже топовая комплектация этого года оценивается экспертами Kelley Blue Book в скромные 6626 долларов.

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