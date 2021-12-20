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Названы самые угоняемые авто в Украине: рейтинг

Владельцам некоторых марок автомобилей, просто не суждено спокойно спать в Украине.
 |  Автор: Максим Назарук
Названы самые угоняемые авто в Украине: рейтинг
Больше всего от злоумышленников страдают "корейцы" и "японцы" / Wikipedia

Угон автомобиля - одна из самых неприятных вещей, которая может ожидать его владельца. В то же время, количество угнанных авто в первом полугодии 2021 года в Украине стало немного ниже. К сожалению, шансы найти угнанный автомобиль остаются всего лишь 50%.

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В Нацполиции рассказали, что в Украине есть сразу несколько регионов, в которых чаще всего угоняют автомобили, к таким относятся:

  • Киев и область – 52%,
  • Харьковская область и Харьков – 8,91%,
  • Одесская и Львовская области – 6,92%.

В то же время, если смотреть свежую статистику за 2021 год, то лидеров по количеству угнанных авто стал Херсон с 51,4% угонов, а вот столица в рейтинге опустилась на четвёртое место, сообщает Finance.ua.

Согласно данным Национальной полиции Украины и страховых компаний, самыми угоняемыми автомобилями в Украине остаются следующие марки:

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  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Если речь заходит о конкретных моделях авто, которые популярны среди угонщиков, то тут список выглядит так: 

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  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

В то же время, в полиции подчеркнули, что воруют практически все автомобили, даже Таврии и Lanos, но авто, которые были приведены в списке находятся под пристальным вниманием угонщиков. Помимо сдачи авто на запчасти, угонщики очень часто пытаются перепродать угнанный автомобиль владельцам за "скромное вознаграждение".

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