Названы самые угоняемые авто в Украине: рейтинг

Владельцам некоторых марок автомобилей, просто не суждено спокойно спать в Украине.

Больше всего от злоумышленников страдают "корейцы" и "японцы" / Wikipedia

Угон автомобиля - одна из самых неприятных вещей, которая может ожидать его владельца. В то же время, количество угнанных авто в первом полугодии 2021 года в Украине стало немного ниже. К сожалению, шансы найти угнанный автомобиль остаются всего лишь 50%.

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В Нацполиции рассказали, что в Украине есть сразу несколько регионов, в которых чаще всего угоняют автомобили, к таким относятся:

Киев и область – 52%,

Харьковская область и Харьков – 8,91%,

Одесская и Львовская области – 6,92%.

В то же время, если смотреть свежую статистику за 2021 год, то лидеров по количеству угнанных авто стал Херсон с 51,4% угонов, а вот столица в рейтинге опустилась на четвёртое место, сообщает Finance.ua.

Согласно данным Национальной полиции Украины и страховых компаний, самыми угоняемыми автомобилями в Украине остаются следующие марки:

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Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Если речь заходит о конкретных моделях авто, которые популярны среди угонщиков, то тут список выглядит так:

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Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

В то же время, в полиции подчеркнули, что воруют практически все автомобили, даже Таврии и Lanos, но авто, которые были приведены в списке находятся под пристальным вниманием угонщиков. Помимо сдачи авто на запчасти, угонщики очень часто пытаются перепродать угнанный автомобиль владельцам за "скромное вознаграждение".

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