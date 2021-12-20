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Названы самые угоняемые авто в Украине: рейтинг
Угон автомобиля - одна из самых неприятных вещей, которая может ожидать его владельца. В то же время, количество угнанных авто в первом полугодии 2021 года в Украине стало немного ниже. К сожалению, шансы найти угнанный автомобиль остаются всего лишь 50%.
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В Нацполиции рассказали, что в Украине есть сразу несколько регионов, в которых чаще всего угоняют автомобили, к таким относятся:
- Киев и область – 52%,
- Харьковская область и Харьков – 8,91%,
- Одесская и Львовская области – 6,92%.
В то же время, если смотреть свежую статистику за 2021 год, то лидеров по количеству угнанных авто стал Херсон с 51,4% угонов, а вот столица в рейтинге опустилась на четвёртое место, сообщает Finance.ua.
Согласно данным Национальной полиции Украины и страховых компаний, самыми угоняемыми автомобилями в Украине остаются следующие марки:
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- Toyota
- Lexus
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Honda
- BMW
- Land Rover
- Porsche
- Audi
Если речь заходит о конкретных моделях авто, которые популярны среди угонщиков, то тут список выглядит так:
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- Toyota Land Cruiser
- Toyota Camry
- Toyota RAV4
- Lexus LX
- Hyundai Tucson
- Kia Optima
- Kia Rio
- Range Rover
- Audi Q7
- Volkswagen Tiguan
В то же время, в полиции подчеркнули, что воруют практически все автомобили, даже Таврии и Lanos, но авто, которые были приведены в списке находятся под пристальным вниманием угонщиков. Помимо сдачи авто на запчасти, угонщики очень часто пытаются перепродать угнанный автомобиль владельцам за "скромное вознаграждение".
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