Водители кроссоверов придумали, как ездить без пробок по Киеву

Хочется верить, что подобная наглость не останется безнаказанной.

Всегда интересно, кто потом впускает этих наглецов в поток. / dtp.kiev.ua

Последние пару дней Киев простаивает в тотальных пробках. Подобное положение вещей не нравиться многим водителям, но выхода из этой ситуации практически нет.

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В то же время, хитрые владельцы "кроссоверов" из Киева решили, что они лучше остальных и поехали "бороздить" газон усыпанный снегом на Столичном шоссе. За хитрой схемой объезда пробки, были замечены водители Mercedes-Benz GL450, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson.

Остается только надеяться, что остальные водители не последуют примеру этих автохамов и будут соблюдать ПДД. Отметим, что скоро, нарушителей, которые попали в объектив камеры других водителей могут начать штрафовать.

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