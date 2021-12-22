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Водители кроссоверов придумали, как ездить без пробок по Киеву
Последние пару дней Киев простаивает в тотальных пробках. Подобное положение вещей не нравиться многим водителям, но выхода из этой ситуации практически нет.
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В то же время, хитрые владельцы "кроссоверов" из Киева решили, что они лучше остальных и поехали "бороздить" газон усыпанный снегом на Столичном шоссе. За хитрой схемой объезда пробки, были замечены водители Mercedes-Benz GL450, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson.
Остается только надеяться, что остальные водители не последуют примеру этих автохамов и будут соблюдать ПДД. Отметим, что скоро, нарушителей, которые попали в объектив камеры других водителей могут начать штрафовать.
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