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В США женщина родила ребенка в Tesla, которая ехала на автопилоте
Количество разнообразных инцидентов с автомобилями Tesla поражает до глубины души. При этом речь идет как о печальных инцидентах, так и о ситуциях со счастливым концом.
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Необычная история приключилась с 33-летней Йиран Шерри, которая ехала на Tesla в режиме автопилота по направлению к роддому. В какой-то момент автомобиль оказался в огромном заторе и девушка физически не успевала в больницу.
Таким образом, ребенок родился у женщины в Tesla, которая ехала на автопилоте, сообщили The Guardian.
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В этот момент в автомобиле был младший сын пары, а также муж Йиран, которого зовут Китинг. Супруг был за рулем в этот момент и поставил Tesla на автопилот, держа одну руку на руле, и начал помогать жене.
После приезда в роддом, медики перерезали пуповину, а также осмотрели новорожденную и установили, что девочка полностью здорова.
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