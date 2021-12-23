Илон Маск не успел: с конвейера сошел первый Hummer EV

В свое время, Tesla Cynertruck от Илона Маска стала настоящей сенсацией, но спустя несколько лет, компания так и не представила свой серийный автомобиль, в отличие от конкурентов.

После презентации первого электропикапа от компании Tesla, многие автомобильные гиганты решили выпустить аналогичный автомобиль в своей линейке, не исключением была и компания General Motors.

Читайте также: Hummer официально представил свой электропикап: что известно

При этом, американская компания одна из немногих, которая не только показала концепт, но и наладила выпуск электрического пикапа GMC Hummer EV. На днях, с конвейера завода GM ZERO начали сходить первые пикапы Edition 1.

Огромный электрокар станет первооткрывателем платформы Ultium от GM. Теперь, на этом шасси планируют построить еще парочку автомобилей разных брендов американского концерна.

“Мы очень быстро вывели этот пикап на рынок и приблизили GM еще на один шаг к полностью электрическому будущему”, – сказал президент GM Марк Ройс.

GMC Hummer EV Pickup Edition 1 обойдется своим покупателям в 110 295 долларов, но сейчас машину уже невозможно приобрести, так как все автомобили первой серии уже были раскуплены. Пикап оснащен 1000-сильной силовой установкой. В то же время GMC уже принимает заказы и на другие комплектации электрического Hummer.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: