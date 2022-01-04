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Авторынки Германии - Адреса, цены, фото
Покупка авто в Германии, уже не первое десятилетие остается одним из лучших способов купить б/у авто, по мнению украинцев. В этом утверждении действительно есть доля правды, ведь авторынок Германии один из самых крупных в Европе.
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Буквально недавно мы рассказывали о том, на каких сайтах лучше покупать авто в Германии. Сегодня же мы поговорим о том, где в Германии расположены авторынки по продаже автомобилей.
Авторынки Германии - адреса и график работы
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Определенная категория людей, до сих пор предпочитает выбирать автомобиль офлайн, а не с помощью интернет-площадок. Подобный подход имеет право на жизнь, ведь позволяет вживую, в течение одного дня посмотреть сразу с десяток автомобилей. В то же время, живых владельцев на подобных площадках уже давно не встретишь.
Сегодня машины на авторынке чаще всего продают перекупщики, хотя, изредка тут можно найти и реальных владельцев авто. Авторынки в Германии расположены практически во всех крупных городах, но самым крупным авторынком не только Германии, но и Европы считается площадка в городе Эссен (неподалеку от Кёльна).
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В целом же, список самых крупных авторынков Германии выглядит так:
- Essen Autokino (Sulterkamp 70, Эссен)
- Berlin Grossmarkt (Beusselstrasse, Берлин)
- Berlin Interspar Neukolln (Karl-Marx-Strasse, Берлин)
- Bremen Wertkauf (Duckwitzstrasse, Бремен)
- Bremen Roland-Center (Bremen-Huchting, Бремен)
- Frankfurt Autokino (Gravenbruch, Франкфурт)
- Hamburg Grossmarkt (Amsinckstrasse, Гамбург)
- Hamburg Continent-Markt (Neuer Kamp, Гамбург)
- Hannover Parkplatz Luftfahrtschau (Langenhagen, Ганновер)
- Karlsruhe Messeplatz (Duracher Hohe, Карлсруэ)
- Koln Autokino (Koln-Porz, Кёльн)
- Munchen Autokino (Aschheim, Мюнхен)
- Nurnberg Autokino (Nurnberg-Marienberg, Нюрнберг)
- Stuttgart Parkhaus Park&Fly (Filderstadt, Штутгарт)
- Stuttgart Autokino (Kornwestheim, Штутгарт)
- Wiesbaden Wertkauf Bierbrich (Appelallee, Висбаден)
Все вышеуказанные локации работают с 8 утра до 18 вечера. Чтобы застать наибольшее количество продавцов лучше приезжать в выходные дни, субботу и воскресенье.
Авторынки Германии - цены, фото, видео
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Если говорить о ценах на среднестатистическом немецком авторынке, то сюда, как правило, едут автовладельцы, которые рассчитывают купить автомобиль стоимостью в районе 5000 EUR.
Также стоит помнить, что на смену классическим авторынкам Германии, приходят площадки с автомобилями рядом с официальными дилерами разных брендов. Как правило, тут можно купить автомобиль не только в практически новом состоянии, но и по очень хорошей цене.
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