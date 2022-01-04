Авторынки Германии - Адреса, цены, фото

Автоплощадки Германии, где можно приобрести недорогой, но качественный б/у автомобиль.

На площадках при официальных дилерах, можно найти довольно интересные автомобили / Скриншот/YouTube

Покупка авто в Германии, уже не первое десятилетие остается одним из лучших способов купить б/у авто, по мнению украинцев. В этом утверждении действительно есть доля правды, ведь авторынок Германии один из самых крупных в Европе.

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Буквально недавно мы рассказывали о том, на каких сайтах лучше покупать авто в Германии. Сегодня же мы поговорим о том, где в Германии расположены авторынки по продаже автомобилей.

Авторынки Германии - адреса и график работы

Скриншот/YouTube

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Определенная категория людей, до сих пор предпочитает выбирать автомобиль офлайн, а не с помощью интернет-площадок. Подобный подход имеет право на жизнь, ведь позволяет вживую, в течение одного дня посмотреть сразу с десяток автомобилей. В то же время, живых владельцев на подобных площадках уже давно не встретишь.

Сегодня машины на авторынке чаще всего продают перекупщики, хотя, изредка тут можно найти и реальных владельцев авто. Авторынки в Германии расположены практически во всех крупных городах, но самым крупным авторынком не только Германии, но и Европы считается площадка в городе Эссен (неподалеку от Кёльна).

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В целом же, список самых крупных авторынков Германии выглядит так:

Essen Autokino (Sulterkamp 70, Эссен)

Berlin Grossmarkt (Beusselstrasse, Берлин)

Berlin Interspar Neukolln (Karl-Marx-Strasse, Берлин)

Bremen Wertkauf (Duckwitzstrasse, Бремен)

Bremen Roland-Center (Bremen-Huchting, Бремен)

Frankfurt Autokino (Gravenbruch, Франкфурт)

Hamburg Grossmarkt (Amsinckstrasse, Гамбург)

Hamburg Continent-Markt (Neuer Kamp, Гамбург)

Hannover Parkplatz Luftfahrtschau (Langenhagen, Ганновер)

Karlsruhe Messeplatz (Duracher Hohe, Карлсруэ)

Koln Autokino (Koln-Porz, Кёльн)

Munchen Autokino (Aschheim, Мюнхен)

Nurnberg Autokino (Nurnberg-Marienberg, Нюрнберг)

Stuttgart Parkhaus Park&Fly (Filderstadt, Штутгарт)

Stuttgart Autokino (Kornwestheim, Штутгарт)

Wiesbaden Wertkauf Bierbrich (Appelallee, Висбаден)

Все вышеуказанные локации работают с 8 утра до 18 вечера. Чтобы застать наибольшее количество продавцов лучше приезжать в выходные дни, субботу и воскресенье.

Авторынки Германии - цены, фото, видео

Скриншот/YouTube

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Если говорить о ценах на среднестатистическом немецком авторынке, то сюда, как правило, едут автовладельцы, которые рассчитывают купить автомобиль стоимостью в районе 5000 EUR.

Также стоит помнить, что на смену классическим авторынкам Германии, приходят площадки с автомобилями рядом с официальными дилерами разных брендов. Как правило, тут можно купить автомобиль не только в практически новом состоянии, но и по очень хорошей цене.

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