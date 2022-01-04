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Авторынки Германии - Адреса, цены, фото

Автоплощадки Германии, где можно приобрести недорогой, но качественный б/у автомобиль.
 |  Автор: Максим Назарук
Авторынки Германии - Адреса, цены, фото
На площадках при официальных дилерах, можно найти довольно интересные автомобили / Скриншот/YouTube

Покупка авто в Германии, уже не первое десятилетие остается одним из лучших способов купить б/у авто, по мнению украинцев. В этом утверждении действительно есть доля правды, ведь авторынок Германии один из самых крупных в Европе.

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Буквально недавно мы рассказывали о том, на каких сайтах лучше покупать авто в Германии. Сегодня же мы поговорим о том, где в Германии расположены авторынки по продаже автомобилей.

Авторынки Германии - адреса и график работы

Скриншот/YouTube
Скриншот/YouTube

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Определенная категория людей, до сих пор предпочитает выбирать автомобиль офлайн, а не с помощью интернет-площадок. Подобный подход имеет право на жизнь, ведь позволяет вживую, в течение одного дня посмотреть сразу с десяток автомобилей. В то же время, живых владельцев на подобных площадках уже давно не встретишь.

Сегодня машины на авторынке чаще всего продают перекупщики, хотя, изредка тут можно найти и реальных владельцев авто. Авторынки в Германии расположены практически во всех крупных городах, но самым крупным авторынком не только Германии, но и Европы считается площадка в городе Эссен (неподалеку от Кёльна).

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В целом же, список самых крупных авторынков Германии выглядит так: 

  • Essen Autokino (Sulterkamp 70, Эссен)
  • Berlin Grossmarkt (Beusselstrasse, Берлин)
  • Berlin Interspar Neukolln (Karl-Marx-Strasse, Берлин)
  • Bremen Wertkauf (Duckwitzstrasse, Бремен)
  • Bremen Roland-Center (Bremen-Huchting, Бремен)
  • Frankfurt Autokino (Gravenbruch, Франкфурт)
  • Hamburg Grossmarkt (Amsinckstrasse, Гамбург)
  • Hamburg Continent-Markt (Neuer Kamp, Гамбург)
  • Hannover Parkplatz Luftfahrtschau (Langenhagen, Ганновер)
  • Karlsruhe Messeplatz (Duracher Hohe, Карлсруэ)
  • Koln Autokino (Koln-Porz, Кёльн)
  • Munchen Autokino (Aschheim, Мюнхен)
  • Nurnberg Autokino (Nurnberg-Marienberg, Нюрнберг)
  • Stuttgart Parkhaus Park&Fly (Filderstadt, Штутгарт)
  • Stuttgart Autokino (Kornwestheim, Штутгарт)
  • Wiesbaden Wertkauf Bierbrich (Appelallee, Висбаден)

Все вышеуказанные локации работают с 8 утра до 18 вечера. Чтобы застать наибольшее количество продавцов лучше приезжать в выходные дни, субботу и воскресенье.

Авторынки Германии - цены, фото, видео

Скриншот/YouTube
Скриншот/YouTube

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Если говорить о ценах на среднестатистическом немецком авторынке, то сюда, как правило, едут автовладельцы, которые рассчитывают купить автомобиль стоимостью в районе 5000 EUR.

Также стоит помнить, что на смену классическим авторынкам Германии, приходят площадки с автомобилями рядом с официальными дилерами разных брендов. Как правило, тут можно купить автомобиль не только в практически новом состоянии, но и по очень хорошей цене. 

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