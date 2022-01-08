Сколько зарабатывают таксисты в Киеве - обзор

Разнообразные службы такси, постоянно завлекают новых водителей буквально огромными суммами, но так ли все "сладко" на самом деле?

В период пандемии, многие люди столкнулись с тем, что их привычный образ жизни резко изменился. Так, люди вынуждены были срочно искать работу из-за массовых сокращений и вот тут-то, многие и обратили свой взгляд на сферу такси.

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За последние пару лет, в Украине появилось сразу несколько агрегаторов, которые позволяют работать в такси в удобное время и на своем автомобиле (Uber, Bolt, Uklon, OnTaxi и другие).

Сколько зарабатывают таксисты на своем авто в Киеве

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Если верить аналитике с сайта Work.ua, то средняя зарплата таксиста в Киеве составляет 21 500 грн. С одной стороны, это достаточно неплохие деньги, если учитывать, что средняя зарплата в Украине сейчас находится на отметке 13500 грн, но с другой стороны столичные расценки практически нивелируют эту сумму. Помимо этого стоит учитывать, что работа на своем авто и на арендованном приносит абсолютно разный доход.

Реальные таксисты рассказывают, что говорить о месячном заработке в сегодняшних реалиях практически не имеет смысла. Так, всегда лучше говорить о зарплате исходя из того, сколько ты зарабатываешь за день. Ни для кого не секрет, что таксисты пользуются параллельно 3-4 приложениями, чтобы принимать заказы и максимально уменьшить время простоя. Как и раньше, самыми удачными считаются дни, когда удается выцепить в час пик несколько заказов на дальние расстояния. За счет повышенных коэффициентов, можно всего на парочке заказов сделать дневную норму.

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Если говорить о смене на своем автомобиле, то ее просто нет, реально можно работать столько, сколько хочешь, но люди, которые в такси зарабатывают себе на жизнь, проводят за рулем примерно 10-12 часов в сутки. При подобной загрузке, "грязный" заработок составляет около 2200-4000 грн в день. Дальше уже все зависит от автомобиля. Выгоднее всего таксовать естественно на авто с ГБО. Так, от вышеуказанной дневной суммы на топливо у Hyundai Sonata с заводским газобаллонным оборудованием уходит около 800 грн, то есть чистыми за день можно спокойно заработать около 3000 грн.

В месяц выходит около 50 тысяч гривен (и это уже за вычетом бензина) при условии, что у человека есть два выходных. Есть настоящие "стахановцы", которые способны делать "грязными" и 80 тысяч, но для этого уже нужно включать голову. Помимо бензина стоит учитывать амортизацию (износ) автомобиля и с месячного заработка откладывать примерно 25% на дальнейший ремонт.

Выгодно ли работать в такси на арендованной машине

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Помимо работы на своем авто, можно также работать на машинах из таксопарка. С одной стороны это неплохая возможность подзаработать для тех, кто не имеет своего авто, а с другой, при работе на арендованном авто заработок будет значительно падать. Так, на машинах компании приходиться рассчитывать на 1/3 от кассы, правда тут уже ремонт и заправка авто будет лежать на плечах таксопарка.

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