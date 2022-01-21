Капсула времени: в Венгрии нашли идеальную Таврию за 990 евро

Учитывая состояние авто, ценник на него относительно не высокий.

Автомобиль сошел с конвейера в 1993 году / mobile.de

Вряд ли кого-то можно удивить показав ему обычную Таврию ЗАЗ-1102. В свое время, таких машин ездило очень много по украинским дорогам. В то же время, экземпляры, которые сохранились в состоянии близком к заводскому, вызывают у любителей классически авто особый интерес.

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Очередную капсулу времени удалось отыскать в Венгрии, где выставили на продажу ЗАЗ-1102, о чем сообщают на сайте Mobile.de.

Машина находиться в городе Сентендре, а за 29 лет она проехала всего лишь 47,5 тысячи километров. До появления на досках объявлений по продаже авто, машина простояла в гараже примерно 20 лет.

Машина вся находиться в заводской краске, а также не имеет никаких повреждений. За все время, автомобиль имел всего лишь одного владельца. По словам продавца, автомобиль заводиться, но требует незначительного обслуживания.

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Напомним, что под капотом у авто 1,1-литровый двигатель на 51 лошадиную силу, который совмещен с 5-ступенчатой КПП. Максимальная скорость ЗАЗ-1102 составляет 148 км/ч

На данный момент машину можно приобрести за 990 евро или 32 тысяч гривен, что относительно немного за такой экземпляр.

mobile.de

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