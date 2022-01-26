Почта

Водители оригинально наказали героя парковки в Киеве: фото

Люди, которые неудачно паркуют свои автомобили, мешают как другим водителям, так и пешеходам.
 |  Автор: Максим Назарук
Водители оригинально наказали героя парковки в Киеве: фото
Креатив некоторых людей, просто поражает / Киев Оперативный

Для того чтобы донести до других водителей мысль, что те плохо запарковали свой автомобиль, используют самые разные способы. Так, чаще всего, на неудачно запаркованной машине просто подымают дворники.

Читайте также: Как водители защищают авто от штрафов за парковку: курьезное фото

В случае, если авто запарковано где-то рядом с мусорными баками, на капот и крышу могут положить пару мусорных пакетов, как напоминание, что такого делать не стоит. Крайний вариант намеков для водителя - заблокировать машину при помощи полусфер или же мусорных контейнеров.

В то же время, случаются и очень необычные инциденты. Так, на днях, в одном из киевских дворов, положили на капот внедорожника Volkswagen рога. Можно заметить, что авто частично стоит на тротуаре, а также очень близко к мусорным бакам.

Вероятнее всего, таким необычным способом водителю пытались намекнуть, что можно парковаться в более удачных местах.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK