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Водители оригинально наказали героя парковки в Киеве: фото
Для того чтобы донести до других водителей мысль, что те плохо запарковали свой автомобиль, используют самые разные способы. Так, чаще всего, на неудачно запаркованной машине просто подымают дворники.
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В случае, если авто запарковано где-то рядом с мусорными баками, на капот и крышу могут положить пару мусорных пакетов, как напоминание, что такого делать не стоит. Крайний вариант намеков для водителя - заблокировать машину при помощи полусфер или же мусорных контейнеров.
В то же время, случаются и очень необычные инциденты. Так, на днях, в одном из киевских дворов, положили на капот внедорожника Volkswagen рога. Можно заметить, что авто частично стоит на тротуаре, а также очень близко к мусорным бакам.
Вероятнее всего, таким необычным способом водителю пытались намекнуть, что можно парковаться в более удачных местах.
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