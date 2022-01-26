Эксперты составили список самых опасных автомобилей в истории

Чаще всего, причиной проблем с этими авто, являлись конструкторские ошибки.

Несмотря на то, что внешне, практически все авто выглядят довольном добротными и качественными, в процессе эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с серьезными проблемами. Иногда, эти проблемы могут оказаться фатальными.

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Подоборку самых опасных автомобилей в истории сделали в программе ДжеДаи на телеканале 2+2.

Первым проблемным автомобилем стал Ford Explorer 90-х годов первого поколения. Так, у этих автомобилей попросту взрывались шины из-за конструктивного просчета, который исправили только спустя время.

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Еще одним аутсайдером в плане безопасности стал Geely CK1. На момент покупки автомобиль предлагал относительно много опций, при небольшой цене, но в случае аварии машина буквально складывалась, как консервная банка.

Chevrolet Corvair был плохо просчитан из-за чего у него были проблемы с прохождением поворотов. Автомобиль достаточно часто переворачивался, а учитывая особенности строения авто в те времена, это заканчивалось гибелью водителя и пассажиров.

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Не отличался безопасностью и BMW Isetta, который стал одним из первых миниатюрных автомобилей в мире. Учитывая время, когда создали этот автомобиль, а также то, что маленькие авто практически всегда более опасны, чем большие, машина не пользовалась особой популярность.

DeLorean DMC-12, который все знают по фильму "Назад в будущее", был настоящим "гробом на колесах", ведь из автомобиля было невозможно выбраться в случае ДТП, так как у него деформировались двери.

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