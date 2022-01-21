Названы самые популярные авто в Европе за 2021 год: рейтинг

В отличие от Украины, в Европе более популярны небольшие хэтчбеки.

В этом году Renault Clio обогнал бессменного лидера прошлых лет - VW Golf / Wikipedia

Так, 2021 год привнес немного неожиданности в классическую картину популярности авто в Европе. В прошлом году наконец-то сменился лидер рынка Volkswagen Golf, место которого занял "француз" Renault Clio.

Читайте также: Названы самые популярные цвета среди новых авто в Украине: рейтинг

Всего французских хэтчбеков было продано 246 712 штук, после чего идет несменный, до недавнего времени, лидер рынка – Volkswagen Golf с показателем продаж 245 747 единиц.

На почетном третьем месте еще один "немец" - Volkswagen Polo с 223 847 проданными авто.

Читайте также: Названы самые популярные кроссоверы 2021: рейтинг

Далее места в рейтинге расположились следующим образом:

Dacia Sandero - 209 748 шт.;

- 209 748 шт.; Volkswagen Tiguan - 207 520 шт.;

- 207 520 шт.; Peugeot 2008 - 203 863 шт.;

- 203 863 шт.; Toyota Yaris - 199 263 шт.

- 199 263 шт. Opel Corsa -198 938 шт.;

-198 938 шт.; Volkswagen T-Roc - 194 870 шт..

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: