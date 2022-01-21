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Названы самые популярные авто в Европе за 2021 год: рейтинг
Так, 2021 год привнес немного неожиданности в классическую картину популярности авто в Европе. В прошлом году наконец-то сменился лидер рынка Volkswagen Golf, место которого занял "француз" Renault Clio.
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Всего французских хэтчбеков было продано 246 712 штук, после чего идет несменный, до недавнего времени, лидер рынка – Volkswagen Golf с показателем продаж 245 747 единиц.
На почетном третьем месте еще один "немец" - Volkswagen Polo с 223 847 проданными авто.
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Далее места в рейтинге расположились следующим образом:
- Dacia Sandero - 209 748 шт.;
- Volkswagen Tiguan - 207 520 шт.;
- Peugeot 2008 - 203 863 шт.;
- Toyota Yaris - 199 263 шт.
- Opel Corsa -198 938 шт.;
- Volkswagen T-Roc - 194 870 шт..
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