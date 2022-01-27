В Украине могут начать производство автомобильного топлива из угля

Необычный завод могут построить на территории Львовской области уже в ближайшее время.

Пока и чиновники и инвесторы настроены очень позитивно и надеются на долговременное сотрудничество / depositphotos

Проект завода по производству автомобильного топлива представила группа инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Китая. Объект планируют разместить на территории Львовской области.

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Общий объем инвестиций оценивают на уровне 5 млрд долларов США. Если проект все таки воплотят в реальность, то завод станет крупнейшим производителем топлива и автомобильного масла в Украине. Производство хотят разместить между городами Белз и Угнев недалеко от украинско-польской границы, рассказали в ЛОА.

"Международный инвестиционный проект предусматривает создание в Червоноградском районе промышленного комплекса по производству синтетического жидкого топлива на основе сырья Львовско-Волынского каменноугольного бассейна стоимостью около 5 млрд. дол. США. По словам разработчиков проекта, во Львовской области планируют внедрение ряда новейших технологий мирового уровня, которые до сих пор не использовались в Украине", – сообщили во Львовском облсовете по итогам встречи.

Областные чиновники заверили инвесторов, что они смогут обеспечить последним, полную и всеобъемлющую поддержку, включая помощь в получении всех разрешительных документов. По итогу встречи, инвесторы договорились с чиновниками проработать четкую "дорожную карту" реализации этого проекта.

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Одной из основных изюминок завода станет производство масел и топлива из угля, который добывают неподалеку. На заводе планируют делать около 2 млн тонн топлива в год (при этом в Украине потребление топлива составляет 2,1 млн тонн).

Сейчас все упирается в получение разрешительных документов от центральных органов власти.

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