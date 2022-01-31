- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Украинец разбил Ferrari за 1 млн долларов в Дубае: фото
На днях в Дубае произошел достаточно необычный инцидент с украинским айтишником. Тут основатель компании Traffic Devils Александр Слобоженко разбил одну из редчайших Ferrari стоимостью в миллион долларов.
Читайте также: Легенда Формулы-1 Льюис Хэмильтон, продал свой суперкар за 10 млн
В результате ДТП постардал Ferrari SF90 Stradale, который украинец взял в аренду, чтобы понимать, нужно ли ему купить эту машину вместо Lamborghini Huracan.
По предварительной информации, в авто возникли технические проблемы, которые и привели к аварии. Суди по фото, автомобиль пострадал относительно не сильно, но учитывая его эксклюзивность, страшно представить сколько будет стоить его ремонт.
Ранее Александр Слобоженко уже ни раз попадал в объектив СМИ с самыми разными суперкарами. Так, ранее он владел McLaren 650S Spider Liberty Walk, а также Lamborghini Huracan в обвесе Fluo Capsule.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Maserati передала Дэвиду Бэкхему уникальный суперкар: фото
- В Киеве заметили уникальный суперкар за 200 000 долларов: фото
- Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan