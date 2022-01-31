Украинец разбил Ferrari за 1 млн долларов в Дубае: фото

В ДТП попал один из самых молодых украинских миллионеров Александр Слобоженко.

На днях в Дубае произошел достаточно необычный инцидент с украинским айтишником. Тут основатель компании Traffic Devils Александр Слобоженко разбил одну из редчайших Ferrari стоимостью в миллион долларов.

Читайте также: Легенда Формулы-1 Льюис Хэмильтон, продал свой суперкар за 10 млн

В результате ДТП постардал Ferrari SF90 Stradale, который украинец взял в аренду, чтобы понимать, нужно ли ему купить эту машину вместо Lamborghini Huracan.

По предварительной информации, в авто возникли технические проблемы, которые и привели к аварии. Суди по фото, автомобиль пострадал относительно не сильно, но учитывая его эксклюзивность, страшно представить сколько будет стоить его ремонт.

Ранее Александр Слобоженко уже ни раз попадал в объектив СМИ с самыми разными суперкарами. Так, ранее он владел McLaren 650S Spider Liberty Walk, а также Lamborghini Huracan в обвесе Fluo Capsule.

скриншот

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: