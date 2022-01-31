Дешевые авто на автомате в Украине - ТОП-10

Сколько стоит самая дешевая машина на автомате в Украине.

Если раньше автоматическая коробка передач на автомобиле была символом того, что машина относится к премиум сегменту, то в сегодняшних реалиях, некоторые машины на автомате могут быть дешевле, чем такая же модель с механикой.

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Сегодня мы поговорим о самых дешевых автомобилях с АКПП, которые можно купить в Украине на сегодняшний день. Сразу отметим, мы будем рассматривать машины с пробегом в бюджете до 5000 долларов. Если же говорить о новых авто, то самым дешевым автомобилем с АКПП в Украине будут Ravon R2 и Lada Granta, которые можно купить по цене в районе 10-11 тыс. долларов.

Дешевые авто на автомате в Украине - ТОП-9

KIA RIO

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В случае когда речь заходит о подержанных авто на автомате, то открывает наш ТОП KIA RIO второго поколения. Дорестайлинг 2005-2009 годов можно взять в хорошем состоянии в районе 5 тыс. долларов. Рестайлинг второго поколения 2009-2011 обойдется уже в 8 тысяч. Двигатель на 1,4 литра выдает 97 сил, чего более, чем достаточно для комфортной и уверенной езды по городу. Расход также относительно небольшой 8-8,5 литров в смешанном цикле. При регулярной замене масла, 4-ступенчатый автомат проезжает до 300 тысяч километров.

Nissan Almera Classic

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В районе 5 тысяч долларов можно найти вполне живой автомобиль. Данный автомобиль имеет надежный 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с практически неубиваемой АКПП Jatco. Внешний вид автомобиля достаточно специфический, но если вам нужна рабочая лошадка на каждый день - это отличный вариант.

Chevrolet Lacetti

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При просмотре этого авто стоит смотреть на машины 2007-2008 года выпуска. Более поздние года будут стоить на пару тысяч долларов больше, но конструктивно, машина будет оставаться такой же. Эта модель с АКПП доступна сразу с тремя моторами 1.4; 1.6; 1.8 литра. Автомат довольно неприхотлив и нормально "ходит" 250-300 тыс. км при регулярной замене масла в 50-60 тыс. км.

Hyundai Getz

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В нашем бюджете можно рассматривать машины 2007-2010 годов. Несмотря на компактность данного авто при первом осмотре, его салон оказывается невероятно просторным, как для такого малыша. Главный минус этого авто - неустойчивый к коррозии кузов, за которым нужно постоянно следить. Автомобиль можно найти как с двигателями 1,4, так и с двигателями 1.6 литра. Коробка тут представлена 4-ступенчатым автоматом, который можно найти на KIA RIO 2-го поколения.

Ford Fusion

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Не стоит путать европейский и американский Fusion. Так, в нашем рейтинге мы говорим об авто 2008-2010 года в кузове хетчбэк. Данное авто имеет повышенный клиренс по сравнению с одноклассниками, что будет плюсом для тех, кто берет авто чтобы время от времени выезжать на дачу. Мотор на 1.6 литра не имеет никаких особых проблем в случае, если вы заправляете его качественным 95-бензином. Коробка, как и любой автомат, не любит тяжелых прицепов и долгих пробуксовок на бездорожье.

Nissan Note

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Данный автомобиль мы также можем рассматривать 2007-2008 года выпуска. Данный автомобиль не проблема купить на вторичке из-за достаточно спорного внешнего вида. Двигатель довольно неприхотливый и переваривает 92-ой бензин. Данное авто, как и Nissan Almera, имеет 4-ступенчатый автомат от компании Jatco.

Nissan Tiida

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Еще один японец в нашем списке, только уже в более привычном кузове. На фоне конкурентов автомобиль выделяется приятным внешним видом и достаточно качественными материалами отделки салона. Мотор и коробка в автомобиле ровно такие же, как и на Nissan Note.

Opel Corsa D

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Этот небольшой автомобильчик больше популярен среди девушек, хотя чисто внешне, автомобиль максимально универсален. Двигатель автомобиля без проблем проезжает 300 тыс. километров, как и коробка AISIN.

Suzuki Swift

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Этот маленький автомобильчик станет отличным решением для жителей города. Несмотря на то, что модель вышла на рынок в 2007-2008 годах, дизайн автомобиля до сих пор не теряет своей актуальности, что станет для многих большим плюсом.

Сколько стоит самая дешевая машина на автомате в Украине

Autoria

Понятие самого дешевого автомобиля на автомате очень условно и ни один автоэксперт не сможет точно назвать марку и модель такого автомобиля. В любом бюджете от 1000 до 100 000 долларов можно найти самый дешевый вариант с идеально работающей (учитывая все сопутствующие факторы) АКПП. Если же говорить о реальных предложениях на рынке, то на момент написания статьи, самым дешевым авто на рынке с автоматом в Украине является Mazda 323 1986 года, за которую владелец хочет 650 долларов.

Также бонусом мы расскажем о достаточно сложном при поиске, но очень желанном варианте авто с АКПП - Skoda Octavia Tour. Сегодня, после волны льготной растаможки в Украине можно найти множество предложений о продаже данного авто, но действительно достойных вариантов все равно будет относительно мало. Еще меньше будет вариантов с двигателем 1,6 и АКПП.

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