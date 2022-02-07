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Минус один: первый фантом Полиции попал в ДТП

Даже после аварии, фантомов на дорогах не станет меньше.
 |  Автор: Максим Назарук
Минус один: первый фантом Полиции попал в ДТП
Повреждения у автомобиля относительно незначительные / Патрульная полиция

Первая авария с авто-фантомами патрульной полиции произошла еще в конце прошлой недели. Инцидент случился в Киеве на Воздухофлотском путепроводе. Так, дорогу не поделили Skoda Kodiaq и Lexus RX350.

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По словам сотрудников полиции, водитель Lexus не выдержал достаточный боковой интервал столкнулся с фантомом.

В результате столкновения на служебном автомобиле, оказалось частично повреждено лакокрасочное покрытие, поэтому автомобиль с дорог никто убирать не будет и он продолжит нести службу в штатном режиме.

На водителя Lexus составили протокол по ст. 124 (за нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КУоАП. Также в полиции отметили, что за меньше, чем месяц работы фантомов было выписано 12 807 постановлений. 

Патрульная полиция
Патрульная полиция

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