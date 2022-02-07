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Минус один: первый фантом Полиции попал в ДТП
Первая авария с авто-фантомами патрульной полиции произошла еще в конце прошлой недели. Инцидент случился в Киеве на Воздухофлотском путепроводе. Так, дорогу не поделили Skoda Kodiaq и Lexus RX350.
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По словам сотрудников полиции, водитель Lexus не выдержал достаточный боковой интервал столкнулся с фантомом.
В результате столкновения на служебном автомобиле, оказалось частично повреждено лакокрасочное покрытие, поэтому автомобиль с дорог никто убирать не будет и он продолжит нести службу в штатном режиме.
На водителя Lexus составили протокол по ст. 124 (за нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КУоАП. Также в полиции отметили, что за меньше, чем месяц работы фантомов было выписано 12 807 постановлений.
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