Парень вручную смог остановить неуправляемый автомобиль: видео

Остановить автомобиль даже на небольшой скорости, относительно непростая задача.

Сразу даже сложно сказать, это везение или мастерство / скриншот

На склоне, любой автомобиль нужно ставить на ручник, вне зависимости от того механическая у него коробка передач или автоматическая. В то же время, если режим "Р" у АКПП сможет справиться с небольшой горкой, то авто с механикой, которое поставили на нейтралку может укатиться очень далеко.

Читайте также: Подборка инцидентов и неудач на грузовиках, которые попали на видео

Такой инцидент произошел на днях с автомобилем SEAT Ibiza в Великобритании. Владелец автомобиля вовремя спохватился и увидел, что автомобиль произвольно катится по дороге. При этом можно считать настоящим везением тот факт, что владельцу удалось остановить авто голыми руками, до того, как машины въехала в другой автомобиль на обочине.

Сразу отметим, что остановить автомобиль вручную, тем более, когда он уже набрал достаточно большую скорость - занятие опасное для жизни. Так, вероятность получить травму или даже погибнуть, очень высока.

Читайте также: Сумасшедшие неудачи при погрузке машин: Пятничная автоподборка #30

В показанном видео можно заметить, как водитель отходит от авто и вдруг замечает, что машина начинает катиться сама по себе. В этот момент водитель бежит наперерез Ibiza и понемногу притормаживает ее, каждый раз делая несколько шагов назад, ведь водителя отталкивает силой инерции.

На помощь водителю тут также пришел "лежачий полицейский", который помог немного замедлить авто и в результате, машина полностью остановилась. К счастью, рядом был прохожий, который смог остановиться и затянуть ручник в автомобиле, чтобы избежать дальнейших "побегов" от авто.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: