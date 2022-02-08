В Киеве и области массовые ДТП из-за гололеда: видео

Водители оказались не готовы к езде по дорогам с ледяным покрытием.

За утро вторника, 8 февраля на дорогах Украины резко увеличилось количество аварий, а все из-за ледяного покрытия на дороге. Известно, что гололедица наблюдается на некоторых дорогах Киева и области.

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Первый инцидент произошел на дороге неподалеку от Пущи-Водицы. Тут дорогу не поделили автомобиль Hyundai и автобус. Из-за данного инцидента, тянучка на дороге растянулась на несколько километров.

К сожалению, дорога покрылась льдом не только за пределами города. Так, участки обледенелой дороги есть и в черте Киева. К примеру, на улице Михаила Донца случилось сразу две одинаковых аварии.

Напоминаем водителям, что на зимней обледеневшей дороге нужно быть максимально аккуратным, не превышать скорость, а также не совершать резких маневров.

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