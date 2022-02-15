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Чем опасна оттепель для автомобиля: что стоит знать водителю

Теплая погода, которая сменяется заморозками, может стать серьезной проблемой для водителей.
 |  Автор: Максим Назарук
Чем опасна оттепель для автомобиля: что стоит знать водителю
Весна может стать настоящим испытанием для автомобиля / depositphotos

Как правило, оттепель ассоциируется у всех с приходом весны, но для водителей потепление может оказаться серьезной проблемой. Если брать потепление само по себе - это хорошо, но главная особенность оттепели в том, что эти изменения погоды являются неустойчивыми. 

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Именно поэтому водителей ждет целый ряд опасностей, когда столбик термометра постоянно кочует между минусовой и плюсовой температурой, сообщает Авто 24.

Авто 24
Авто 24

При такой погоде стоит быть очень осторожным с мокрыми дорогами, ведь там где еще вчера была вода из-за солнышка, ночью мог намерзнуть лед. Как известно, управляемость автомобиля на такой дороге оставляет желать лучшего. Больше всего склонны к обмерзанию мосты и путепроводы. 

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Печально сказывается такая погода и на лакокрасочное покрытие авто, ведь вода, которая попадает в микротрещины на кузове автомобиля, замерзает там же с приходом холодов. После замерзания, вода расширяется и может привести к набуханию и даже отрыву краски от металла. Чтобы защитить авто от подобных проблем, стоит покрыть кузов воском накануне зимнего времени.

Авто 24
Авто 24

Так как тронуться на льду гораздо сложнее, чем на ровной и не скользкой поверхности, в такую погоду возникает риск пробуксовок. Во время такой пробуксовки колесо в какой-то момент "цепляется" за твердую поверхность и в этой ситуации, у него идет повышенный износ.

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Помимо проблем с чрезмерным износом шин, колеса также могут вмерзнуть в лужу. В такой ситуации придется или выдалбливать авто при помощи подручных инструментов, или же ждать оттепели. В случае если вы попытаетесь просто выехать из лужи, есть риск сжечь сцепление или же убавить срок службы автомата.

Авто 24
Авто 24

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