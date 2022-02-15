Чем опасна оттепель для автомобиля: что стоит знать водителю

Теплая погода, которая сменяется заморозками, может стать серьезной проблемой для водителей.

Как правило, оттепель ассоциируется у всех с приходом весны, но для водителей потепление может оказаться серьезной проблемой. Если брать потепление само по себе - это хорошо, но главная особенность оттепели в том, что эти изменения погоды являются неустойчивыми.

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Именно поэтому водителей ждет целый ряд опасностей, когда столбик термометра постоянно кочует между минусовой и плюсовой температурой, сообщает Авто 24.

Авто 24

При такой погоде стоит быть очень осторожным с мокрыми дорогами, ведь там где еще вчера была вода из-за солнышка, ночью мог намерзнуть лед. Как известно, управляемость автомобиля на такой дороге оставляет желать лучшего. Больше всего склонны к обмерзанию мосты и путепроводы.

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Печально сказывается такая погода и на лакокрасочное покрытие авто, ведь вода, которая попадает в микротрещины на кузове автомобиля, замерзает там же с приходом холодов. После замерзания, вода расширяется и может привести к набуханию и даже отрыву краски от металла. Чтобы защитить авто от подобных проблем, стоит покрыть кузов воском накануне зимнего времени.

Авто 24

Так как тронуться на льду гораздо сложнее, чем на ровной и не скользкой поверхности, в такую погоду возникает риск пробуксовок. Во время такой пробуксовки колесо в какой-то момент "цепляется" за твердую поверхность и в этой ситуации, у него идет повышенный износ.

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Помимо проблем с чрезмерным износом шин, колеса также могут вмерзнуть в лужу. В такой ситуации придется или выдалбливать авто при помощи подручных инструментов, или же ждать оттепели. В случае если вы попытаетесь просто выехать из лужи, есть риск сжечь сцепление или же убавить срок службы автомата.

Авто 24

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