Названы лучшие автомобили года по версии женщин: рейтинг

Лучший автомобиль 2022 года, жюри должно определить 8 марта.

Первые места в рейтинге были отданы электрокарам / motor1.com

На днях жюри конкурса "Women's World Car Of The Year 2022" смогло определиться с победителем. Автомобили оценивали по множеству критериев, среди которых отличные показатели безопасности, удовольствие от вождения, уровень комфорта и технологий, а также крутой дизайн и соотношение цены/качества.

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Помимо этого, автомобиль также оценивали по критериям энергоэффективности и экологичности, о чем сообщает на официальной страничке конкурса в Facebook.

Три "призовых" места в конкурсе получили электрокары. В категории "Большой автомобиль" победителем стал Ford Mustang Mach-E, в категории "Большой внедорожник" — BMW iX, лучшей высокопроизводительной поделью - стал Audi e-Tron GT.

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Помимо этого жюри дало одно место электрифицированному Jeep Wrangler 4xe, который смог с хорошим отрывом обойти своих полноприводных конкурентов. Лучшим городским авто признали Peugeot 308, а среди семейных кроссоверов победил Kia Sportage.

Лучший автомобиль среди 6 претендентов должны определить в международный женский день - 8 марта.

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