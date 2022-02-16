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Во Франции на продажу выставили кузов "Нивы" за 30 тысяч евро

За эти деньги можно приобрести неплохой новый автомобиль.
 |  Автор: Максим Назарук
Во Франции на продажу выставили кузов "Нивы" за 30 тысяч евро
Данный автомобиль имеет серьезные отличия от "базовой" версии / Mikado Racing.

"Нива" стала настоящей легендой бездорожья в странах на постсоветском пространстве, но вот в Европе к этим автомобилям относятся достаточно спокойно. В то же время, во Франции выставили на продажу кузов от этого автомобиля по достаточно высокой цене.

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Правда если быть точнее, то продают не обычный кузов от "Нивы", а кузов от ее ралийной версии 1988 года. Объявление было опубликовано на Mikado Racing.

Так, кузов, который выставили на продажу был доработан согласно требованиям класса Т2, а подготовкой автомобилей занималась компания Demeuzois. Известно, что данный кузов использовался во время чемпионата Франции по ралли и гонок "Сенегал".

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Данный кузов имеет трубчатый каркас, а также детали из углепластика, которые помогают максимально облегчить автомобиль. Самое главное, что на кузов сохранились оригинальные документы FIA, а это значит, что машину можно дособирать и принять участие в профессиональных соревнованиях.

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Также на машину установлен 2,5-литровый двигатель V6 PRV, который разрабатывался совместно с Peugeot, Renault и Volvo. Известно, что он установлен на автомобиль и частично разобран.

Продавец хочет за наполовину разобранный автомобиль 30 тысяч евро. 

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