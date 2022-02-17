Названы страны, в которых чаще всего скручивают пробег на автомобилях

Украина попала в первую пятерку стран, где продают "омоложенные" авто.

В некоторых странах смотка пробега запрещена на законодательном уровне, а нарушение этого правила ведет к уголовной ответственности. В то же время, даже если за скрутку пробега водителей никак не наказывают, эта процедура может быть не очень популярной.

Соответствующие данные предоставили эксперты компании carvertical.com.

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Чтобы рассчитать необходимые цифры, эксперты просмотрели 900 000 историй автомобилей, созданных в течение 2021 года через их сервисы проверки авто. Самые плохие показатели оказались у стран Балтии. Так, первое, третье и четвертое место заняли Латвия (24% авто со скрученным пробегом), Эстония и Литва. Второе место в рейтинге заняла Румыния, где пробег скручивают у 20% автомобилей.

Замыкают пятерку лидеров Россия и Украина, где 17,43% и 16,06% автомобилей со скрученным пробегом. Также проблема скрученных пробегов затронула Польшу (12%), Венгрию (14%), Чехию, Словению, Хорватию, Словакию и Сербию, где скрученный пробег имеют около 10% авто.

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