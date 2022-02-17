Редкий суперкар с мотором от Ferarri засветился на видео

Автомобиль засняли на видео во время ходовых испытаний на треке.

Суперкары являются достаточно специфичным видом транспорта, но практически все из них вызывают настоящий восторг благодаря невероятному внешнему виду и техническим характеристикам. На днях в сети показали новый суперкар Veloqx Fangio, который назвали в честь пятикратного чемпиона Формулы 1 из Аргентины Хуана Мануэля Фанхио.

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Автомобиль засняли во время испытаний на трассе и ему действительно есть чем удивить даже самых искушенных пользователей. Известно, что суперкар создал британский стартап во главе с Сэмом Ли, сообщает Motorsport.com.

Компания видит свою главную цель в виде создания трекового автомобиля с двигателем Ferrari V12, который в компании хотят представить на гонках в 2025 году. При этом двигатель модифицируют для работы на разном топливе, в том числе и биотопливе. В дальнейшем в компании планируют выпустить дорожный суперкар.

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Первые испытания автомобиля провели еще в прошлом году на международной трассе в Бахрейне. Теперь же машина засветилась в Абу-Даби на островной трассе Яс-Марина. Veloqx Fangio засняли на сликовых шинах спецификации LMP2. Автомобиль имеет уникальный кузов не только с точки зрения внешности, но и аэродинамики, над которой работали 3 года.

Отметим, что судя по фото и видео интерьера Veloqx Fangio позаимствовал от Ferrari не только мотор, но и часть салона, который очень схож с салоном модели F12tdf.

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