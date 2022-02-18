Почта

Крещатик закроют для полной реконструкции: названы даты

Реконструкция главной улицы страны продлится до начала осени.
 |  Автор: Максим Назарук
Крещатик закроют для полной реконструкции: названы даты
Работы обещают вести круглосуточно и без остановок / depositphotos

Уже в марте 2022 года в Киеве начнут ремонтировать главную улицу Украины - Крещатик, в связи с чем, она будет перекрыта. На данный момент планируется перекрывать главную улицу страны не полностью, а небольшими частями.

О соответствующих планах рассказали на сайте КГГА.

Читайте также: На каком этапе строительство Подольско-Воскресенского моста: видео

Исполняющий обязанности генерального директора "Киевавтодора" Александр Федоренко отметил, что это будет первый капитальный ремонт главной улицы страны за 18 лет. Благодаря тому, что работы будут проводить 24/7, первый этап реконструкции планируют закончить уже в мае.

В рамках ремонта планируют заменить асфальт, отремонтировать тротуары, а также обустроить велодорожки и систему ливневой канализации. Вместе с этим программа ремонта предусматривает реконструкцию подземных пешеходных переходов.

Окончательное завершение ремонта Крещатика хотят сделать осенью. При этом на время ремонта дорогу будут перекрывать частично, по кварталам, а на сайте КГГА и Киевавтодора можно будет найти схему перекрытия и маршруты объездов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK