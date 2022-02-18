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Крещатик закроют для полной реконструкции: названы даты
Уже в марте 2022 года в Киеве начнут ремонтировать главную улицу Украины - Крещатик, в связи с чем, она будет перекрыта. На данный момент планируется перекрывать главную улицу страны не полностью, а небольшими частями.
О соответствующих планах рассказали на сайте КГГА.
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Исполняющий обязанности генерального директора "Киевавтодора" Александр Федоренко отметил, что это будет первый капитальный ремонт главной улицы страны за 18 лет. Благодаря тому, что работы будут проводить 24/7, первый этап реконструкции планируют закончить уже в мае.
В рамках ремонта планируют заменить асфальт, отремонтировать тротуары, а также обустроить велодорожки и систему ливневой канализации. Вместе с этим программа ремонта предусматривает реконструкцию подземных пешеходных переходов.
Окончательное завершение ремонта Крещатика хотят сделать осенью. При этом на время ремонта дорогу будут перекрывать частично, по кварталам, а на сайте КГГА и Киевавтодора можно будет найти схему перекрытия и маршруты объездов.
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