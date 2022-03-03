Как будет работать транспорт в Киеве с 3 марта - список маршрутов

В связи с оперативной обстановкой в столице, власти почти каждый день корректируют работу общественного транспорта.

В основном, по улицам города сейчас ездят автобусы / Киевпастранс

Сегодня 3 марта, Киев продолжает жить в условиях военного положения и по максимуму обеспечивать нормальную жизнедеятельность граждан. Так, общественный транспорт в столице, как и раньше работает с 8 утра и до 19 вечера.

В то же время, городской транспорт работает не в полном объеме, так как поездки в некоторые районы города являются небезопасными. Так, сейчас работает следующе автобусные маршруты:

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№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой;

– от ул. Милославской до ул. Каштановой; №73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой;

– от ул. Милославской до ул. Каштановой; №101 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный;

– от ул. Милославской до ж.м. Радужный; №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;

– от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко; №51 – через Дарницкий мост;

– через Дарницкий мост; №55 – через Дарницкий мост;

– через Дарницкий мост; №115 – через Дарницкий мост;

– через Дарницкий мост; №114 – от Милославской до ж.м. Радужный;

– от Милославской до ж.м. Радужный; №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры;

– от Дворца спорта до ул. Гната Юры; №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры;

– от ул. Туполева до ул. Гната Юры; №22 – через Дарницкий мост;

– через Дарницкий мост; №91 – через Дарницкий мост;

– через Дарницкий мост; №118 – от Политехнического института – до моста Патона.

В то же время, по ряду маршрутов движение автобусов приостановлено: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104. Все остальные автобусные маршруты работают по обычным маршрутам.

Сейчас работает только один троллейбусный маршрут от станции метро "Васильковская" до улицы Смолича. Все остальные троллейбусные маршруты временно не работают.

Также в городе работает 5 трамвайных маршрутов по постоянным схемам движения: 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Также организовано движение от Подольского трамвайного депо до Контрактовой площади. Остальные трамвайные маршруты - не работают.

Власти просят киевлян не выходить из дому без необходимости, а также следить за оперативными изменениями в работе киевского общественного транспорта.

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