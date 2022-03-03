Конституционный суд и Нова почта: кто передал автомобили ВСУ и ТРО

Сегодня каждый задается вопросом о том, как он может помочь армии в войне против России.

За последние несколько дней украинцы сплотились как никогда и теперь буквально каждый пытается что-то сделать, чтобы помочь украинским военным, начиная от рядовых граждан, заканчивая бизнесом и госструктурами.

Так, за последние сутки украинские военные получили сразу две партии автомобилей от Конституционного Суда Украины, а также от Новой Почты. В КСУ постановление о передаче служебного транспорта на нужды обороны Украины утвердили еще вчера, 2 марта.

“Заслушав информацию заместителя Главы Конституционного Суда Украины Головатого Сергея Петровича о передаче служебного автотранспорта, который находится в пользовании Конституционного Суда Украины, на нужды обороны, согласовать передачу служебного автотранспорта, который находится в пользовании Конституционного Суда Украины, на нужды обороны согласно прилагаемым приложениям”, – говориться в заявлении на сайте КСУ.

Помимо Конституционного Суда на нужды армии часть автомобилей также передала Новая Почта, о чем сообщил ее соучредитель Владимир Поперешнюк.

"Новая Почта выделяет автомобили для нужд армии и теробороны. Для получения обращайтесь по номеру 0965103203", – сообщение соучредитель НП оставил на своей страничке в Facebook.

На приложенной фотографии можно заметить несколько фургонов Renault Dokker, которые раньше использовались для доставок посылок получателям. Также известно, то в штате НП были похожие небольшие фургоны Citroen Berlingo. Где еще кроме Киева доступны автомобили для нужд теробороны - пока неизвестно. Отметим, что спустя несколько часов после запуска раздачи авто, их разобрали представители ВСУ, Теробороны и волонтеры.

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