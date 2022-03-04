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Автокомпании, которые полностью ушли с российского рынка: список
Из-за вторжения в Украину российских оккупационных войск, многие автомобильные компании приняли решение разорвать любые бизнес-отношения с РФ. Несмотря на многомиллиардные вливания, многие компания приняли непростое для себя решение, о выходе с российского рынка.
Для подобных решений есть сразу несколько факторов, среди которых нестабильность валюты и проблемы с цепями поставок. Так, продажу автомобилей в России уже приостановили следующие компании:
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- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ducati
- Hyundai
- Jaguar
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Mercedes
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Toyota
- Volkswagen
В то же время, ездить на новых авто у россиян в ближайшее время не получится (даже если говорить про АвтоВАЗ). Все дело в том, что заводы внутри страны также стоят из-за нехватки деталей.
Также известно о том, что компании АвтоВАЗ, Renault, Volvo и Hyundai уже приостанавливают производство на российских заводах. Пока мощностей российского автопрома без других производителей хватает исключительно для того, чтобы собирать устаревшие "Нивы".
"Мы рискуем остаться в автомобильном прошлом – новые модели автомобилей просто не будут поступать в продажу. Заводы начнут обновлять свои модельные линейки с частотой АвтоВАЗов времен СССР. То есть фактически ограничиваться только рестайлингом той или иной глубины. Если будет эмбарго на поставку полупроводников, то отечественный авторынок быстро превратится в рынок подержанных авто", – пишет российский журнал "За рулем".
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