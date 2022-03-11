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Бывшая резиденция Януковича "Межигорье", превратилась в убежище
Бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича, сегодня стала одним из объектов защиты гражданского населения. Сюда массово съезжаются беженцы из окрестных сел и населенных пунктов, где идет война
Соответсвующей информацией поделилось издание “Следствие.Инфо”.
По словам коменданта Межигорья Дениса Тарахкотелика, сейчас резиденция превратилась в военный объект. В разные дни в подвалах резиденции Януковича укрывалось до 60 детей, сейчас тут постоянно проживает несколько десятков человек.
По словам местных, резиденция пострадала в первый же день войны, когда на Межигорье упало несколько кассетных бомб, но разрушения относительно несерьезные. Главной целью оккупантов была вышка мобильной связи, которую им в итоге удалось подбить.
Также во время обстрелов осколками убило двух лебедей, которых ранее спасли волонтеры. Сейчас ситуация нормализовалась, в Межигорье хватает еды и воды не только людям, но и животным.
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