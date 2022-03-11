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Победа в войне станет хорошим толчком для украинского автопрома
Уже в ближайшее время украинские предприятия по производству автомобилей могут начать новую страницу своей истории. Отправной точкой для этого должна стать победа Украины в войне против России.
Соответствующей информацией поделился Укравтопром.
Ожидается, что сразу после завершения военных действий, значительно вырастут продажи пикапов, фургонов и минивэнов по всей стране. В таких условиях Украина могла бы воспользоваться моментом и наладить собственное производство таких моделей.
Если же говорить о недорогих легковушках, то в Украине можно было бы наладить производство Renault Logan или же его локализированной версии в Украине. Еще одним перспективным направлением, о котором говорят автомобильные эксперты, является производство автозапчастей и аксессуаров.
Также Украина может примерить на себя роль "хаба", для автозаводов, которые расположены в соседних странах.
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