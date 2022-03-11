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Победа в войне станет хорошим толчком для украинского автопрома

Главное не опустить такой шанс.
 |  Автор: Максим Назарук
Победа в войне станет хорошим толчком для украинского автопрома
Популярностью будут пользоваться недорогие легковушки, а также пикапы и фургоны / Renault Group

Уже в ближайшее время украинские предприятия по производству автомобилей могут начать новую страницу своей истории. Отправной точкой для этого должна стать победа Украины в войне против России. 

Соответствующей информацией поделился Укравтопром.

Ожидается, что сразу после завершения военных действий, значительно вырастут продажи пикапов, фургонов и минивэнов по всей стране. В таких условиях Украина могла бы воспользоваться моментом и наладить собственное производство таких моделей. 

Если же говорить о недорогих легковушках, то в Украине можно было бы наладить производство Renault Logan или же его локализированной версии в Украине. Еще одним перспективным направлением, о котором говорят автомобильные эксперты, является производство автозапчастей и аксессуаров.

Также Украина может примерить на себя роль "хаба", для автозаводов, которые расположены в соседних странах.

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