В России рухнул рынок автомобильных продаж - санкции в действии

Российский авторынок продолжает уверенно деградировать из-за санкций введенных западными странами.

В марте 2022 года в РФ практически полностью остановился рынок продаж новых автомобилей из Европы и США. Цены же на те авто, которые остались в России у официальных дилеров, выросли в несколько раз. Соответствующей информацией поделились в Forbes Russia ссылаясь на местных дилеров.

Глава аналитического агентства Автостат Сергей Целиков отмечает, что продажи авто в РФ за март упали практически вдвое, если сравнивать с данными за февраль. При этом эксперты отмечают, что тенденция к падению продаж будет прослеживаться и в дальнейшем. Сейчас для подобной ситуации на рынке есть несколько причин.

Первая загвоздка кроется в самих дилерах, которые даже имея остатки на складе, не готовы их распродавать, так как не понимают, какая будет ситуация в дальнейшем.

Второй причиной падения продаж стало увеличение ставок по автокредитам (или и вовсе прекращения выдачи подобных кредитов некоторыми банками).

Главной же причиной остаются заявления крупных автопроизводителей об остановке отгрузки автомобилей.

Сейчас в России автомобили подорожали от 50% до 100% стоимости, а иногда даже больше. При этом подорожали не только иностранные авто, но и российские Lada, которые при рекомендованной стоимости в 1,1 млн рублей для конечного покупателя обходятся примерно в 2 млн рублей.

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