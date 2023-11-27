Когда подешевеют электромобили: ТОП-3 важных причины

Несмотря на популяризацию электрокаров, ценник на новые электроавто все еще сравнительно высокий.

Согласно данным Kelley Blue Book, средняя цена электромобилей (BEV) в сентябре приблизилась к отметке в $50 тыс. Этот высокий ценовой порог оказывает главное влияние на снижение спроса на электромобили, но, как отмечает Укравтопром, в ближайшем будущем это может измениться.

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Средняя цена электромобилей (BEV) в сентябре составила около $50 тыс., согласно данным Kelley Blue Book. Прогнозируется, что к середине этого десятилетия цены на электромобили сравнятся с ценами на бензиновые автомобили. Так, эксперты назвали три основных фактора, которые будут способствовать популяризации и удешевлению электрокаров.

Доступные аккумуляторы

Аккумуляторы являются самой дорогой частью любого электромобиля. Прогнозируется, что к 2025 году цены на батареи снизятся на 40% по данным Goldman Sachs. Это происходит за счет разработки новых типов аккумуляторов, включая натриево-ионные, которые являются более экологичными и экономически эффективными, чем литиевые батареи.

Увеличение количества зарядных станций

Расширение сетей зарядных станций позволит производителям сосредоточиться на менее мощных батареях, что сделает их транспорт более легким и дешевым в производстве.

Экономия на масштабе

Крупные автопроизводители продолжают расширять производственные линии электромобилей. С ростом объемов производства ожидается снижение цен. Применение инноваций, повышающих эффективность производственных процессов, также снизит стоимость электромобилей.

Некоторые компании, включая Tesla, снижают издержки, модифицируя методы массового производства своих автомобилей. Например, они внедряют новый процесс, известный как «gigacasting», который предполагает использование литейных машин для производства крупных алюминиевых частей кузова в едином блоке. Это упрощает и ускоряет производство, снижая расходы и площадь производства.

Напомним, что некоторые электрокары уже показывают рекорды удешевления, правда на вторичном рынке автомобилей.