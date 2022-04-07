Временная переправа через реку Ирпень появится уже на следующей неделе

Из-за отсутствия переправы, проезд в направлении столицы сильно усложнен.

Сегодня дорожники трудятся в усиленном режиме / Укравтодор

Учитывая, что полноценное восстановление моста через реку Ирпень займет не один месяц, дорожники в экстренном порядке организовывают временную переправу, которая будет действовать на период восстановления моста.

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Переправу на дорог Р-30 на речке Ирпень в Киевской области обещают закончить уже к следующей недели. Соответствующей информацией поделились в Укравтодоре.

Сейчас работы на объекте все еще продолжаются. На момент среды, 6 апреля на строительстве был задействован 41 дорожник. Сейчас идет обустройство труб, земляной основы и насыпи из щебня.

“Укравтодор шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность освобожденных от рашистского нашествия окраин столицы. Чтобы еда, медикаменты, гуманитарная помощь могла попасть к жителям пригородов Киева, дорожники создают безопасные логистические цепочки”, – говорится в сообщении.

Также дорожники уже выполнили работы по очистке 29 километров дороги М-06 Киев – Чоп и 16 км улиц в городе Ирпень.

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