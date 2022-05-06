Раненая 15-летняя девочка вывезла четырех человек из-под обстрела

Практически ежедневно, в сети появляются новые истории о героизме как украинских военных, так и простых гражданских.

Сейчас юная героиня уже в безопасности / скриншот

Очередной пример мужества и героизма украинцев продемонстрировала 15-летняя девочка из Попасной, которая с простреленными ногами вывезла из горячей точки 4 взрослых. По началу, данная история даже не укладывается в голове.

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Так, 15-летняя девушка проехала 30 километров с раненными ногами из Попасной в Бахмут и довезла трех раненых мужчин и женщину до врачей, чем спасла им жизнь. В ходе поездки, машина попала под обстрел, а также ехала через дороги, которые были полностью заминированы.

Сейчас юная героиня находится во Львовской больнице, где ей помогают квалифицированные медики. К сожалению, девушку ждет ампутация пальца. В дальнейшем девушка также пройдет курс физической реабилитации в будущем.

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