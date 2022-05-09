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Дорога длинной в 2250 км - как украинец доехал в Германию на Таврии

В народе ходят легенды о том, что Таврия далеко не самый надежный автомобиль.
 |  Автор: Максим Назарук
Дорога длинной в 2250 км - как украинец доехал в Германию на Таврии
Автомобиль достойно выдержал все испытания / Auto Bild

Украинец Александр Билый на своем автомобиле ЗАЗ "Таврия" смог проехать 2250 километров из Винницы до Германии, где у него сейчас живет дочь. Мужчина, как и многие украинцы решил уехать подальше от войны.

Из дому 71-летний мужчина взял собой по-минимуму: немного одежды и модель лодки, собранной на половину. Также с собой Александр прихватил немного еды, вишневое варенье и своего кота.

Autobild
Autobild

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Благодаря дочке, мужчине удалось доехать относительно быстро. Так, она ему посоветовала ехать через Румынию и Венгрию, чтобы не стоять в очередях на польской границе. Во время поездки по Украине, где-либо остановиться и переночевать было проблематично, ведь все отели были переполнены, поэтому мужчина спал прямо в автомобиле. 

Машина была куплена еще в 2002 году за 2400 долларов. Мужчина использовал ее в основном для поездок на дачу и в село, но дорога почти 2 500 километров показала, что отечественный ЗАЗ способен преодолевать и достаточно большие расстояния без каких-либо проблем.

"Я не думала, что он так далеко доедет на своей маленькой старенькой машине", – говорит его дочь Екатерина.

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