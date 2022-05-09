Дорога длинной в 2250 км - как украинец доехал в Германию на Таврии

В народе ходят легенды о том, что Таврия далеко не самый надежный автомобиль.

Украинец Александр Билый на своем автомобиле ЗАЗ "Таврия" смог проехать 2250 километров из Винницы до Германии, где у него сейчас живет дочь. Мужчина, как и многие украинцы решил уехать подальше от войны.

Из дому 71-летний мужчина взял собой по-минимуму: немного одежды и модель лодки, собранной на половину. Также с собой Александр прихватил немного еды, вишневое варенье и своего кота.

Autobild

Читайте также: Завод в Днепре превращает "Таврии" и "Славуты" в электрокары

Благодаря дочке, мужчине удалось доехать относительно быстро. Так, она ему посоветовала ехать через Румынию и Венгрию, чтобы не стоять в очередях на польской границе. Во время поездки по Украине, где-либо остановиться и переночевать было проблематично, ведь все отели были переполнены, поэтому мужчина спал прямо в автомобиле.

Машина была куплена еще в 2002 году за 2400 долларов. Мужчина использовал ее в основном для поездок на дачу и в село, но дорога почти 2 500 километров показала, что отечественный ЗАЗ способен преодолевать и достаточно большие расстояния без каких-либо проблем.

"Я не думала, что он так далеко доедет на своей маленькой старенькой машине", – говорит его дочь Екатерина.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: