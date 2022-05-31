Сколько должен стоить бензин и дизель в Украине - мнение эксперта

Вопрос стоимости топлива особенно актуален в Украине в последнее время, ведь в условиях дефицита многие АЗС взвинтили цены на 5-15% от рыночной стоимости.

Сегодня бензин можно купить по средней цене в 50-55 грн/литр, а дизтопливо по цене 55-60 грн/литр и по мнению экспертов, такая цена для украинского рынка топлива является более, чем оправданной.,

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В то же время, уже в ближайшем будущем цены на топливо в Украине могут пойти на спад по мере того, как украинский топливный рынок будет наполняться. Соответствующими размышлениями поделился директор Консалтинговой группы "А- 95" Сергей Куюн.

"При ценах 52-55 грн/литр на бензин и 58-60 грн/литр на дизтопливо, как я вижу, рынок чувствует себя нормально, очереди уменьшаются. В какой-то мере рынок нашел точку равновесия, а дальше начнет наполняться новыми партиями, и это должно привести до понижения цены", – сказал он на брифинге в Медиацентре в Киеве в понедельник.

Отметим, что при рыночной цене на бензин и дизель в 50-60 грн за литр, некоторые АЗС продают топливо по 69 грн/литр, а в сети и вовсе можно найти топливо по 80-90 грн за литр, но учитывая уменьшение очередей на заправках, услугами спекулянтов с каждым днем пользуется все меньше и меньше водителей.

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