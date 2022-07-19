В Украине возобновляют работу АЗС на деоккупированных территориях

Первопроходцем в плане восстановления работы нескольких АЗС стала компания WOG.

Еще пару месяцев назад абсолютно нормальным было увидеть остов танка возле АЗС / Facebook

В результате военных действий в Украине пострадали не только движимое и недвижимое имущество граждан, но и множество объектов инфраструктуры. Так, на временно-окупированных территориях Киевской области было разрушено немало заправок.

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После деоккупации этих территорий, национальные сети АЗС начали постепенно восстанавливать работу поврежденных станций. К примеру, компания WOG запустила в работу 8 АЗС, где теперь есть возможность не только заправиться, но и перекусить и выпить кофе.

Вновь заработавшие заправки находятся по адресу:

г. Киев, ул. Броварская, 11 б

г. Киев, ул. Генерала Ватутина, 2 г

г. Киев, ул. Кольцевая дорога, 9

г. Киев, ул. Богатырская, 15 а

г. Киев, ул. Здолбуновская, 3 д

Киевская область, с. Гореничи, автодорога Киев-Чоп 22 км + 50 м

Киевская обл., г. Борисполь, автодорога Киев-Харьков 34 км + 700 м (слева)

Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Петра Запорожца, 98 а.

Отметим, что недавно о возобновлении работы заправок, только уже в Чернигове сообщали и на АЗС ОККО. Тут заправки заработали по адресу г. Чернигов улица Ивана Мазепы 79 и Кольцевая 1.

Напомним, что в последнее время в Украине массово начало дешеветь топливо в оптовых закупках.