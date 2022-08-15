В Украине могут вернуть акциз на топливо - какие цены ждут водителей

По словам экспертов, подорожание будет относительно небольшим 8-10% на литре.

Как известно, в правительстве заговорили о возврате налога на топливо. Соответствующий законопроект Кабинет министров Украины уже зарегистрировал в Верховной Раде (речь идет о документе № 7668). Согласно документу будет установлен единый акцизный налог на все виды топлива в размере 100 евро за 1000 литров.

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Разные эксперты по-разному воспринимают данную ситуацию и у них пока нет единого мнения, касательно ценообразования на АЗС. Так, нардеп Максим Железняк уверен, что благодаря акцизу, стоимость топлива на АЗС вырастет на 4-4,5 грн за литр. По мнению главы консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, подорожание будет на уровне 4 грн за литр, что на уровне 8% от розничных цен дизеля и 10% от розничных цен бензина.

“Мировые цены за последнее время существенно просели, это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/литр. Акциз перекрывает это снижение вследствие чего цены стабилизуются около нынешних значений: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л", - уверен Сергей Куюн

Также стоит ожидать стабилизации цены на сжиженный газ на уровне 27-28 грн/л. Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраниться.

Напомним, что в Украине продолжает дешеветь автогаз.