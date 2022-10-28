100 гривен за литр топлива - в Нацбанке дали неутешительный прогноз

Согласно данным НБУ, стоимость топлива ежегодно будет расти примерно на 20%

Недавно в Нацбанке прокомментировали ситуацию с топливом в Украине. Так, по данным НБУ из-за инфляции ежегодно бензин, дизель и газ будут прибавлять примерно 20% в цене. Соответствующей информацией в Нацбанке поделились в Инфляционном отчете.

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Если смотреть в целом, то рост цен на топливо в Украине приостановился (до 66,2% за сентябрь). Несмотря на стабилизацию, она произошла на достаточно высоком уровне из-за войны. Согласно данным НБУ, увеличение трат из-за войны и дорогие энергоносители приведут к инфляции в ряде сфер, в том числе и в продовольственной.

Также в Нацбанке подчеркнули, что подорожание энергоносителей остается одной из основных проблем роста себестоимости энергоемких товаров.

"Это подтверждается усилением влияния фактора "цены на энергоносители" на формирование предприятиями будущих цен. Большими темпами росли цены на хлеб, обработанные молочные продукты и колбасные изделия. Также под влиянием этого фактора и ожиданий относительно сокращения производства, росли цены на сахар", - прокомментировали ситуацию в НБУ.

Таким образом, если взять цену на бензин сегодня в районе 50 гривен, то ценник в 100 грн за 1 литр топлива может стать реальностью уже в 2026 году.

Напомни, что помимо подготовке к росту цен на топливо мы также писали о том, что топливо в канистрах со времен дефицита стоит постепенно обновлять.