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Владельцев дизельных авто ждут серьезные проблемы в 2023 году

Так, цены на дизель для автомобилей могут резко пойти в рост, а с самим дизельным топливом будут наблюдаться серьезные перебои.
 |  Автор: Максим Назарук
Владельцев дизельных авто ждут серьезные проблемы в 2023 году
Основная часть дизельного топлива в ЕС, до сих пор поставляется из России / depositphotos

На сегодняшний день есть большой риск того, что через пару месяцев в Евросоюзе будет серьезный дефицит дизельного топлива. Учитывая тот факт, что основной экспорт дизеля в Украину теперь идет из ЕС, водители дизельных авто могут столкнуться с серьезной проблемой. 

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Согласно информации издания Bloomberg запасы дизеля в Европе уже в ближайшее время упадут до минимального уровня за последние 12 лет. Если говорить по срокам, то эксперты прогнозируют подобную ситуацию уже к началу весны 2023 года. Учитывая, что с начала февраля ЕС приостановит морские поставки топлива, ситуация на топливном рынке станет еще хуже.

На данный момент РФ остается одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Европу морскими путям. В то же время, учитывая санкции, которые ЕС наложил на Россию, избежать дизельного кризиса в Европе и в Украине - не удастся. Отметим, что украинские эксперты дают примерно такие же прогнозы, правда они отмечают, что стоит ожидать не дефицита дизельного топлива, а скорее, просто повышения цен.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как водители могут добиться минимального расхода топлива для своих авто. 

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